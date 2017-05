Geisingen Seniorengymnastik des DRK Geisingen feiert Geburtstag

Seit 35 Jahren wird Fitness für die ältere Generation angeboten. Monika Haug erhält für ihr langjähriges Engagement Verdienstnadel des Landesverbandes.

Wenn Senioren feiern, dann richtig, selbst wenn es auch kein klassisches Jubiläum ist: Das Rote Kreuz bietet in Geisingen seit 35 Jahren Seniorengymnastik an, was Grund genug ist für die vier bestehenden Gymnastikgruppen, gemeinsam in der Geisinger Stadthalle zu feiern.

Höchste Auszeichnung: Bei der Feier erhielt Monika Haug, die im Bereich Sozialarbeit und Seniorengymnastik beim DRK seit über dreieinhalb Jahrzehnten tätig ist, eine der höchsten Auszeichnungen des Landesverbandes, die Verdienstnadel des DRK-Landesverbandes für ihr vielfältiges ehrenamtliches Engagement. Kreisvorsitzender Bernhard Flad überreichte der überraschten Übungsleiterin die hohe Auszeichnung. Zu den Gratulanten zählte auch Geisingens Bürgermeister und erster Vorsitzender Walter Hengstler, der sich glücklich schätzen kann, dass flächendeckend in der Raumschaft Geisingen Gymnastik angeboten und zudem der Bereich Sozialarbeit mustergültig organisiert ist. Dies wurde in den umfangreichen Tätigkeitsberichten bei der vor wenigen Wochen stattgefundenen Generalversammlung auch durch die Übungsleiterinnen Monika Haug, Rosi Binninger und Claudia Deutsch und der Leiterin der Sozialarbeit, Ursula Willmann, deutlich.

Bei der Feier erhielt Monika Haug, die im Bereich Sozialarbeit und Seniorengymnastik beim DRK seit über dreieinhalb Jahrzehnten tätig ist, eine der höchsten Auszeichnungen des Landesverbandes, die Verdienstnadel des DRK-Landesverbandes für ihr vielfältiges ehrenamtliches Engagement. Kreisvorsitzender Bernhard Flad überreichte der überraschten Übungsleiterin die hohe Auszeichnung. Zu den Gratulanten zählte auch Geisingens Bürgermeister und erster Vorsitzender Walter Hengstler, der sich glücklich schätzen kann, dass flächendeckend in der Raumschaft Geisingen Gymnastik angeboten und zudem der Bereich Sozialarbeit mustergültig organisiert ist. Dies wurde in den umfangreichen Tätigkeitsberichten bei der vor wenigen Wochen stattgefundenen Generalversammlung auch durch die Übungsleiterinnen Monika Haug, Rosi Binninger und Claudia Deutsch und der Leiterin der Sozialarbeit, Ursula Willmann, deutlich. Die Feier: Zum 35. Geburtstag des Bewegungsprogrammes waren nicht nur die derzeit aktiven Mitglieder der Gymnastikgruppen, sondern auch die ehemaligen Mitglieder, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr dabei sein können, aber stets mit ihren Gruppen verbunden sind, eingeladen. Für ein buntes Programm sorgten die vier Gruppen mit Vorführungen aus ihren Übungsstunden, sowie "die fidelen Vier" aus Hüfingen.

Zum 35. Geburtstag des Bewegungsprogrammes waren nicht nur die derzeit aktiven Mitglieder der Gymnastikgruppen, sondern auch die ehemaligen Mitglieder, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr dabei sein können, aber stets mit ihren Gruppen verbunden sind, eingeladen. Für ein buntes Programm sorgten die vier Gruppen mit Vorführungen aus ihren Übungsstunden, sowie "die fidelen Vier" aus Hüfingen. Geschichte: Monika Haug erläuterte die Geschichte des Bewegungsprogramms. Sie und Rosi Binninger besuchten 1982 entsprechende Lehrgänge und begannen im gleichen Jahr mit Gymnastikstunden. Monika Haug in Geisingen und Rosi Binninger im Pflegeheim, dann folgten 1987 Gutmadingen mit Monika Haug und Kirchen-Hausen mit Rosi Binninger und 1989 Leipferdingen mit Monika Haug. Diese Gruppe leitet seit fünf Jahren Rosi Binninger, die Gutmadinger Gruppe hatte dann zwölf Jahre Dagmar Limberger als Leiterin und seit elf Jahren Claudia Deutsch. "In 35 Jahren kommen bei einer Gruppe knapp 1200 Übungsstunden zusammen", unterstrich Monika Haug. Sie bemängelte, dass der Zugang neuer Mitglieder stocke, weil sich viele Senioren zu jung für die Seniorengymnastik fühlen. "Man sollte dieses Angebot besser als Gymnastik beim Roten Kreuz bezeichnen", betonte sie.

Monika Haug erläuterte die Geschichte des Bewegungsprogramms. Sie und Rosi Binninger besuchten 1982 entsprechende Lehrgänge und begannen im gleichen Jahr mit Gymnastikstunden. Monika Haug in Geisingen und Rosi Binninger im Pflegeheim, dann folgten 1987 Gutmadingen mit Monika Haug und Kirchen-Hausen mit Rosi Binninger und 1989 Leipferdingen mit Monika Haug. Diese Gruppe leitet seit fünf Jahren Rosi Binninger, die Gutmadinger Gruppe hatte dann zwölf Jahre Dagmar Limberger als Leiterin und seit elf Jahren Claudia Deutsch. "In 35 Jahren kommen bei einer Gruppe knapp 1200 Übungsstunden zusammen", unterstrich Monika Haug. Sie bemängelte, dass der Zugang neuer Mitglieder stocke, weil sich viele Senioren zu jung für die Seniorengymnastik fühlen. "Man sollte dieses Angebot besser als Gymnastik beim Roten Kreuz bezeichnen", betonte sie. Vorbildliche Arbeit: Bernhard Flad bezeichnete es als beachtlich, was im Bereich Sozialarbeit und Bewegungsprogramm in Geisingen auf die Beine gestellt werde. "Inanspruchnahme der Leistung ist das eine, das Anbieten das andere, wofür den Übungsleiterinnen besonderer Dank gebührt", sagte Flad. Walter Hengstler, Bürgermeister und erster Vorsitzender des Geisinger DRK, gratulierte den Gymnastikgruppen zum Jubiläum und ging auf das Älterwerden der Gesellschaft und die daraus resultierenden Herausforderungen ein. Auch er bezeichnete das Engagement des DRK im Bereich Sozialarbeit als beispielhaft.

Zur Person

Monika Haug erhielt für ihr vielfältiges Engagement für das DRK die Ehrennadel des Landesverbandes, eine der höchsten Auszeichnungen. Sie war zwölf Jahre Schriftführerin, neun Jahre Bereitschaftsleitern, 30 Jahre Leiterin der Sozialarbeit und ist seit 35 Jahren Übungsleiterin und außerdem sieben Jahre Leiterin der Sozialarbeit im Kreisverband. Diese jahrelange vorbildliche und ehrenamtliche Arbeit verdient Respekt und Anerkennung, so Kreisvorsitzender Flad, was mit der Ehrung nur symbolisch erfolgen kann. (ph)