Aulfingen Sechs neue Bäume für den Aulfinger Baumlehrpfad

Ortschaftsrat und freiwillige Helfer werten Aulfinger Sehenswürdigkeit gemeinsam auf.

Der Aulfinger Baumlehrpfad auf dem Dammbühl erfährt in diesem Jahr eine Erweiterung. Unter der Regie von Ortsvorsteher Uwe Fröhlin erfolgte jüngst eine Pflanzaktion. Zusammen mit Mitgliedern des Ortschaftsrates haben sich weitere ehrenamtliche Kräfte sowie Wegwart Willi Schilli vom Schwarzwaldverein Geisingen in der Sache engagiert und die Pflanzung vorgenommen, Löcher gegraben, Humus eingebracht, die Bäume gepflanzt und mit einem Pfahl stabilisiert. Damit die Jungbäume in einer Höhe von etwa drei Meter möglichst einen guten Start haben, wurden die Neupflanzungen vorsorglich gewässert.

Sechs heimische Baumarten sind in diesem Jahr hinzugekommen. Es handelt sich je um eine Kirsche, Lärche, Wildapfel, Feldahorn und eine Winterlinde. Nicht fehlen durfte auch die Fichte als Baum des Jahres 2017. Die Pflanzaktion wurde durch Haushaltsmittel der Stadt Geisingen in Höhe von 800 Euro ermöglicht. Damit können die Materialkosten gedeckt werden.

Der sich entlang des an der Ringzughaltestelle beginnenden und in Richtung Stetten führenden Wanderweges angelegte Baumlehrpfad, der eindrucksvoll über heimische Baumarten informiert, geht in seiner Entstehung auf das Jahr 2009 zurück. Der Ortschaftsrat hat damals zusammen mit Stefan Müller die Initiative zur Schaffung der Anlage ergriffen. Stefan Müller hat nicht nur den ersten Baum gespendet, sondern bis im vergangenen Jahr jeweils den Baum des Jahres zur Verfügung gestellt und fachmännisch eingepflanzt. Durch Trockenheit, Sturm und Frost sind leider einige Bäume eingegangen. Die entstandenen Lücken wurden mit der Aktion in diesem Frühjahr geschlossen und die Anlage erweitert. Im kommenden Jahr sollen, so Ortsvorsteher Fröhlin, weitere Bäume hinzukommen. Die teilweise verwitterten Kennzeichnungsschilder werden durch solche in Edelstahlausführung ersetzt. Zur Betreuung der Bäume werden noch weitere Baumpaten gesucht. Interessenten können sich mit Ortsvorsteher Fröhlin in Verbindung setzen.