Geisingen Schwarzwaldverein Geisingen zeichnet langjährige Mitglieder aus

Petra Schmid ist neue zweite Vorsitzende. Ortsgruppe zieht erfolgreiche Bilanz.

Der Geisinger Schwarzwaldverein ist derzeit wieder die größte Ortsgruppe im Bezirk mit 491 Mitgliedern, einschließlich Familienangehörigen. Bei der Generalversammlung des Vereins wurde eine umfangreiche Bilanz des letzten Jahres vorgelegt. 19 Gruppen besuchten den Kapuzier auf dem Wartenberg, Peter Bury als Vorsitzender und Willi Schilli, führten nicht nur diese Gruppen auf den Wartenberg, sondern betätigten sich auch als Fremdenführer. 17 Wanderführer absolvierten mit den 687 Teilnehmern eine Strecke von 284 Kilometern nicht nur in der näheren Heimat. Mit ein Höhepunkt waren die Vierteleswanderung oder die alljährlichen von Peter Bury organisierten Busreisen. Die Trachtengruppe musste zum zweiten Mal die Sonnwendfeier absagen, hofft aber in diesem Jahr am 24. Juni auf entsprechendes Wetter. Die Gruppe hat derzeit noch zwölf Aktive. Damit auch Fremde und Wanderer an ihr Ziel kommen, dafür sorgt Wegwart Willi Schilli, indem er die Wege immer wieder abläuft und die Schilder kontrolliert sowie die Ruhebänke repariert. 454 Kilometer war er an 26 Aktionen hierfür unterwegs. Auch die Jugendgruppe lädt immer wieder zu Aktionen wie Basteln, dem Ostereiersuchen oder den Kürbisgeisterschnitzen ein. Der Bezirksvorsitzende Ekkehard Krais lobte die vielen Aktivitäten der Geisinger Ortsgruppe und zeichnete Horst Schmeer, der 15 Jahre in der Vorstandschaft ist, mit dem Ehrenzeichen in Silber des Verbandes aus. Geehrt wurden für 50 Jahre vom Ortsverein Ralf Tritschler, für 40 Jahre Günter und Ute Brugger, Günter und Rüdiger Burgold, Gabriele Dreher, Albert Raus, Günter und Lieselotte Schuler, Karlheinz und Inge Staub sowie Hedwig Zodrow. Für 25 Jahre Susanne Bühler, Irmgard Buschli, Regina Frank, Siegbert und Edeltraud Haberer, Anni Müller, Robert Müller, Heinrich Mutzel, Hilde Seemann, Rolf Watzl und Renate Wenzel. Neue zweite Vorsitzende wurde Petra Schmid, die derzeit eine Wanderführerausbildung absolviert.

