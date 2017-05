Geisingen Schulpolitik wird in Geisingen zum Ärgernis

Geisingen sieht sich von Kultusministerin Susanne Eisenmann getäuscht. Stadt zieht Antrag auf Grundschulaußenstellen zurück.

Die Grundschulen in den Ortsteilen Kirchen-Hausen und Leipferdingen sollen ab dem Schuljahr 2017/2018 ihre Selbständigkeit verlieren und in Außenstellen der Grundschule Geisingen umgewandelt werden. Das Ganze unter der Voraussetzung, dass unter der neuen Organisationsform die Anzahl der Lehrerstellen erhalten bleibt und die Konrektorenstelle an der Geisinger Schule wieder besetzt wird. Diesen Beschluss fasste der Gemeinderat am 21. März dieses Jahres und beauftragte die Stadtverwaltung, den entsprechenden Antrag beim Regierungspräsidium Freiburg zu stellen.

Grundlage für diesen Beschluss, mit dem die Grundschulstandorte in der Region Geisingen dauerhaft gesichert und zukunftsfest organisiert werden sollen, war ein Schreiben des Regierungspräsidiums Freiburg vom 24. Januar dieses Jahres. Darin hält die Behörde fest, dass im Falle einer schulorganisatorischen Maßnahme nach Paragraph 30 Schulgesetz, mit der die drei Grundschulen organisatorisch zusammengefasst und die Standorte Leipferdingen und Kirchen-Hausen als Außenstellen geführt werden, die Konrektorenstelle besetzt werden kann, unter der Annahme, dass sich die Schülerzahl nicht wesentlich verändert und bei über 180 Schülern liegt.

Bei seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat beschlossen, den Antrag auf Umwandlung der Grundschulen Kirchen-Hausen und Leipferdingen in Außenstellen zurückzuziehen. Und das aus gutem Grund. Denn kaum war der Antrag gestellt, nahm die Kultusministerin des Landes Baden-Württemberg, Susanne Eisenmann (CDU), plötzlich eine ganz andere Position ein, wie der Schriftwechsel mit der Geisinger Stadtverwaltung belegt.

Unter Berufung auf einen so genannten Organisationserlass vom 3. April dieses Jahres zieht sich die Ministerin auf das Kriterium Schülerzahlen zurück, macht auf dieser Basis keinerlei Zusagen für den Erhalt der Lehrerstellen, geschweige denn für die Neubesetzung der Konrektorstelle. Der Organisationserlass sehe für Grundschulen eine Zuweisung von Lehrerwochenstunden für die errechneten Klassen und Gruppen vor. Solange sich an der Zahl der Klassen und Gruppen nichts ändere, bleibe die Zuweisung von Lehrerwochenstunden unverändert. Bei der Zusammenlegung von Schulen gelte der Klassenteiler für die gesamte Schule, so dass sich die Zahl der Prallelklassen auch verringern könne, hält Eisenmann fest. Was die Besetzung der Konrektorenstelle anbelangt, so Eisenmann in ihrem Schreiben an Bürgermeister Walter Hengstler weiter, könne das zuständige Regierungspräsidium darüber erst im Nachgang zu der schulorganisatorischen Entscheidung befinden. Hierfür bleibe auch die Entwicklung der Schülerzahlen abzuwarten.

Diese Reaktion der Kultusministerin stieß bei Gemeinderat und Bürgermeister gelinde gesagt auf Unverständnis und war der Anlass, den Antrag auf die Umwandlung der Grundschulen Kirchen-Hausen und Leipferdingen in Außenstellen der Grundschule Geisingen zurückzuziehen. „Unseren Antrag auf schulorganisatorische Maßnahmen vom 23. März 2017 ziehen wir hiermit zurück, sollten wir nicht bis zum 15. Mai 2017 die verbindliche Zusage für die Lehrerversorgung aller drei Grundschulstandorte und die sofortige Ausschreibung und Besetzung der stellvertretenden Schulleitung an der Grund- und Werkrealschule erhalten“, hält Bürgermeister Walter Hengstler in Schreiben an die Kultusministerin und das Regierungspräsidium Freiburg vom 11. Mai dieses Jahres fest. Weder das Ministerium noch das Regierungspräsidium hätten darauf fristgerecht in irgendeiner Weise reagiert, erklärte Hengstler bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Damit behalten einerseits die Grundschulen in Leipferdingen und Kirchen-Hausen ihren eigenständigen Status. Ob und wie lange die Grundschulen in der Kernstadt und den beiden Ortsteilen allerdings Bestand haben werden, steht in den Sternen beziehungsweise hängt letztlich praktisch ausschließlich von der Entwicklung der Schülerzahlen ab.

Enttäuschung zum Ausdruck gebracht

In den beiden Schreiben vom 11. Mai dieses Jahres bringt Geisingens Bürgermeister Walter Hengstler die Enttäuschung über das Verhalten von Regierungspräsidium und Kultusministerin sehr deutlich zum Ausdruck