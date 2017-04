Geisingen Schlafender Laster-Fahrer rammt Auto auf B31

Ein am Steuer seines Brummis eingenickter Lasterfahrer hat bei Gutmadingen ein Auto im Gegenverkehr erfasst. Verletzt wurde niemand.

Großes Glück hatte eine 56-jährige Autofahrerin am Donnerstagabend, gegen 18.35 Uhr, auf der Bundesstraße 31 bei Geisingen. Ein 46-jähriger Lkw-Fahrer war laut Polizei offensichtlich hinter dem Steuer eingeschlafen, geriet auf die linke Fahrbahnseite und erfasste den Honda der Frau glücklicherweise am hinteren linken Radkasten.



Nach dem Zusammenstoß krachte der Lkw auf einer Länge von circa 80 Metern noch in die Brückenleitplanken. Schließlich konnte der 46-Jährige sein Gefährt wieder unter Kontrolle bringen. Auf dem Parkplatz Wartenberg hielt er an.



Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der angerichtete Schaden geht in die Zehntausende Euro. Für den Berufskraftfahrer hat der Vorfall gravierende Folgen. Er wird wegen Straßenverkehrsgefährdung angezeigt. Außerdem wurde sein Führerschein an Ort und Stelle von der Polizei beschlagnahmt.