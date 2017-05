Geisingen Scherzbolde contra Geisinger Leerstände

Die Maischerze in der Region Geisingen hielten sich in Grenzen. Verstreutes Klopapier war überall zu finden, in Geisingen thematisierten die Scherzbolde die Leerstände der Geschäfte.

In Geisingen, Gutmadingen und Leipferdingen hingen insgesamt viele Schilder mit der Aufschrift Edeka, die in alle Himmelsrichtungen zeigten. Die Geisinger Stadthalle wurde zur Imperator B. Cappucino Halle, und die Leerstände der Geisinger Geschäfte nutzen die Narren.

Greteles Gutselemanufaktur, Hanseles Strählschule, Kanonenschlosserei Knall und Peng oder die Besenwirtschaft Kunigunde eröffnen alle am 11.11. An der Donaubrücke wurde die Donau überklebt und als Danu neu betitelt. In Kirchen-Hausen gab es so manchen Gartentischaustausch, Garnituren vom Gasthaus "Sternen" wurden teilweise anderswo aufgestellt.

Gegenüber wurde mit Holz die Haustüre zugebaut, in Gutmadingen wurde ein Maibaum gestellt und beim Dorfbrunnen sammelte sich so manche Gegenstände, die nicht sicher untergebracht wurden. Im Immendinger Ortsteil Hintschingen gab es dagegen einen originellen Maienscherz. Witzbolde haben in der Mainacht das Buswartehäuschen zum neuen "Hotel zum flotten Trätter" umfunktioniert.