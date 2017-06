Gutmadingen Sattelzug kippt bei Gutmadingen von B31  Autofahrerin verletzt

Noch ist völlig unklar, was dazu führte, dass der Fahrer eines Sattelzugs am Montagabend auf der Bundesstraße 31 die Gewalt über seinen 40-Tonner verlor und von der Fahrbahn kippte. Eine Autofahrerin wurde bei dem Unfall verletzt. Die B31 wird für die Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Der mit Granulat beladene Sattelzug war gegen 19 Uhr in Fahrtrichtung Geisingen auf der Bundesstraße 31 unterwegs. Kurz vor der Donaubrücke bei Gutmadingen verlor der Fahrer nach ersten Erkenntnissen der Polizei im Bereich einer leichten Kurve die Kontrolle und geriet mit seinem Gespann auf die Gegenfahrbahn. Eine in diesem Moment entgegen kommende Fahrerin eines VW Golfs versuchte geistesgegenwärtig ein Ausweichmanöver, um eine Frontalkollision mit dem Brummi zu verhindern. Dennoch streiften sich die Fahrzeuge seitlich, ehe der Golf mit der rechten Seite in die Leitplanken krachte.

Der Sattelzug schleuderte wieder auf seine ursprüngliche Spur zurück, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte die schließlich Straßenböschung hinab. Er blieb auf der rechten Seite liegen. Während der Lkw-Fahrer unverletzt blieb, wurde die verletzte Autofahrerin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. An der Unfallstelle waren neben Polizei und Rettungsdienst auch die Feuerwehren Hüfingen und Geisingen im Einsatz, die den Brandschutz sicherstellten und ausgelaufene Betriebsstoffe aufnahmen.

Nach Polizeiangaben blieb die Ladung des Havaristen unbeschädigt. Das in Bigpacks auf Paletten gelagerte Granulat muss auf einen Ersatzlastwagen umgeladen werden, ehe ein großer Autokran Auflieger und Zugmaschine wieder auf die Straße hievt, damit sie abgeschleppt werden können. Der Schaden an Auto und Lastwagen beträgt mehrere zehntausend Euro.

Die Bergung des Sattellzugs dauert mehrere Stunden. Der Verkehr wird über eine Umleitungsstrecke geführt.