Geisingen Rotes Kreuz Geisingen leistet 2032 Stunden Dienst am Nächsten

Rotes Kreuz Geisingen leistet 2032 Stunden Dienst am Nächsten

Ortsverein zieht erfolgreiche Bilanz seiner Arbeit. Sozialarbeit mithohem Stellenwert.

Die Geisinger Rot Kreuz-Bereitschaft konnte bei der Generalversammlung wieder eine eindrucksvolle Bilanz an ehrenamtlicher Arbeit aufweisen. Kreisbereitschaftsleiter Josef Anton Mattes bezeichnete die umfangreiche Sozialarbeit der Bereitschaft und des Ortsvereins als "Vorzeigemodell im ganzen Kreis". "Im altbadischen Teil des Kreisverbandes wird mustergültige Sozialarbeit geleistet", unterstrich der Kreisbereitschaftsleiter. Neu formiert hat sich seit Herbst das Jugendrotkreuz, derzeit sind zwischen 14 und 17 Kinder in der Nachwuchsorganisation. 2032 Stunden Freizeit (2015: 2199 Stunden) opferten die Bereitschaftsmitglieder für Dienste und verschiedene Tätigkeiten wie Blutspende, Fortbildung und Einsätze, weitere 1265 Stunden opferten die Übungsleiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Sozialarbeit.

Sanitätsdienste/Einsätze: Der erste Vorsitzende und Bürgermeister Walter Hengstler dankte den Mitgliedern für ihren ehrenamtlichen Dienst für die Allgemeinheit. Bei verschiedenen Veranstaltungen der Vereine sowie der Arena Geisingen sind die Mitglieder vor Ort im Einsatz. Zahlreiche Einsätze befassten sich mit Personensuchen, wobei hier auch die Hundestaffeln sowie weitere Bereitschaften im Einsatz waren. Rund 590 Stunden umfassten den Bereich von Einsätzen. 472 Stunden wurden für Bereitschaftsdienste bei Veranstaltungen und Turnieren erbracht.

Helfer vor Ort: Sieben Helfer umfasst die Helfer vor Ort-Gruppe, die First Responder. 167 Mal wurde die Gruppe alarmiert und rückte aus, allein 129 Einsätze davon hat Wolfgang Becker, 85 Roland Riedlinger zu verzeichnen. Wertvolle Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und Notarztes wird durch ausgebildete Helfer überbrückt. Die Gruppe gibt es nun seit zehn Jahren, in diesen zehn Jahren hat sie mehr als 1000 Einsätze. "Die höchste Zahl im Kreis Tuttlingen", wie Bereitschaftsleiterin Alexandra Bruchhäuser bilanzierte.

Blutspendetermine: Im letzten Jahr wurden drei Blutspendetermine durchgeführt, 512 Blutkonserven konnten entnommen werden. Bei den Blutspendeterminen wird die Bereitschaft von vielen externen Helfern unterstützt, rund 560 Stunden sind die Helfer bei den drei Terminen im Einsatz.

Bewegungsprogramm/Seniorengymnastik: In Kirchen-Hausen, Leipferdingen (beide Gruppen leitet Rosi Binninger), Geisingen (Monika Haug) und Gutmadingen (Claudia Deutsch), wird Seniorengymnastik angeboten und zwischen 30 und 35 mal im Jahr angeboten, außerdem Gedächtnistraining (Monika Haug) in Geisingen. Am 3. Mai feiern die Gymnastikgruppe ihr 35- beziehungsweise 30-jähriges Bestehen.

Sozialarbeit: In den Bereich Sozialarbeit fällt nicht nur das sogenannte Bewegungsprogramm, sondern auch Kontaktbesuche zu betagten und kranken Einwohnern Geisingens und Besuche in verschiedenen Pflegeheimen. Zur Sozialarbeit zählen auch Veranstaltungen mit Bewohnern des Pflegeheimes sowie des betreuten Wohnens, ferner der Hausnotruf im Betreuten Wohnen. Leiterin der Sozialarbeit ist Ursula Willmann.

Jugendrotkreuz: Nach der jahrelangen Leitung durch Fatima Ohnmacht haben Nathalie Seilnacht und Dominik Keller mit Unterstützung von Katharina Seilnacht nach den Ferien wieder mit der Jugendarbeit begonnen, derzeit sind zwischen 14 und 17 Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren in den Gruppenstunden. In diesem Jahr ist neben anderen Aktionen eine Teilnahme am Geisinger Ferienprogramm, am Kreisjugendlager und im nächsten Jahr am Kreiswettbewerb geplant.

Verstärkung willkommen

Die DRK-Bereitschaft in Geisingen ist in vielen Facetten der Rotkreuzarbeit tätig. Von den klassischen Diensten bei Veranstaltungen über die First-Responder (Helfer vor Ort), Bluspendeterminen und der Sozialarbeit sowie dem Jugendrotkreuz. Neue Mitglieder sind jederzeit willkommen. Gruppenstunde des JRK ist jeden Mittwoch von 18 bis 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus, Dienstabend für die Aktiven in der Regel jeden zweiten Mittwoch ab 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus. (pb)