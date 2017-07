Geisingen Reformator steht in Geisingen im Mittelpunkt

Vortrag bei der evangelischen Kirchengemeinde bietet viel Wissenswertes rund um Martin Luther.

Die evangelische Kirchengemeinde Geisingen feiert in diesem Jahr doppelt. 500 Jahre Reformation, aber auch 60 Jahre Markuskirche. In diesem Jahr fanden schon mehrere Vorträge anlässlich dieser Jubiläen, hauptsächlich des Reformationsjubiläums, statt. Pfarrer Frank Banse aus Schwenningen referierte jetzt zum Leben von Martin Luther, mit Einleitungen von den Anfängen des Christentums. Zum Vortrag servierten die beiden als Kätchen verkleideten Hannelore Fromm und Lilija Groß verschiedene Weine, die wiederum aus unterschiedlichen Gegenden und Ländern jeweils passend zu den Stationen von Luther passten. Begonnen wurde der Vortrag mit einem italienischen Wein, denn Rom, die damalige Weltmacht, war ja die Besatzungsmacht in Israel. Von dort spannte sich der Bogen im Referat von Banse 1500 Jahre später zur Zeit von Luther. Dazwischen liegt natürlich die Zeit der Christenverfolgung und danach die Ernennung des Christentums zur Staatsreligion. Die Entstehung des Mönchtums für Menschen, die mit Ernst Christ sein wollen, und in den Jahrhunderten von 800 bis 1300 der Aufstieg und die Höhe der Papstkirche. Die Geschichte der Kirche ist eine solche mit Höhen und Tiefen, zeigt aber auch, dass es in den obersten Spitzen menschlich, aber auch unmenschlich zugeht, wo es um Macht, Geld und Einfluss und nicht um Jesus Christus geht. Um 1500 ist die römisch katholische Kirche mit der von heute nicht mehr zu vergleichen. "Die Zeit der Reformation war eine Zeit, die nach Reformen rief, Luther war einer der Hauptakteure, aber Reformation ist weit mehr als Luther", unterstrich Banse. Die Finanzierung der Kirchen ging oft mit Korruption und Ausbeutung einher, was Luther besonders ärgerte, war der Ablasshandel.

Luther ging ins Kloster, reiste 1511 nach Rom und war entsetzt über den Sittenverfall und Unernst in Rom. 1517 schlug Luther die 95 Thesen an die Wittenberger Schlosskirche, die Grundlagen für eine Diskussion unter den Professoren boten. Es folgten Anklagen gegen Luther, er musste wieder nach Rom, verwarf sich mit der Lehrautorität der Kirche und gewann Unterstützer bis hin zum Kurfürsten. 1520 verfasste er die großen Reformationsschriften. Banse zog die Besucher im Gemeindehaus mit seinem lebendigen Vortrag in den Bann, wofür ihm viel Beifall und der Dank von Pfarrer Thomas Gerold zu Teil wurde.