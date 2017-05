Kirchen-Hausen Rasentraktoren als flotte Renngeräte auf Kirchen-Hausener Piste

Originelles Rennen beim Kirchen-Hauser Dorffest geplant. In zwei Klassen kann Ende Mai gestartet werden.

Das Dorffest des Musikvereins Kirchen-Hausen startet in gut zweieinhalb Wochen, traditionell am Vatertag, in diesem Jahr am 25. Mai. Es ist die 40. Auflage dieses inzwischen in der Region bekannten und fest etablierten Festes. Beim Dorffest findet auch das zweite Rasenmähertraktorrennen statt, das der Musikverein organisiert, dieses in der Region Geisingen einzigartige Rennen soll wieder für viel Spaß sorgen. Dieses Rasenmähertraktorrennen findet bereits zum vierten Mal in Kirchen-Hausen statt, zweimal war der Jugendclub Organisator, nunmehr wird dieses Spektakel vom Musikverein ebenfalls zum zweiten Mal organisiert.

"Gefahren werden kann in zwei verschiedenen Klassen. In einer Serienklasse und in einer offenen Klasse", informiert Marcel Elsässer vom Organisiationsteam. Das Rennen findet auf der Wiese hinter der Festhalle statt. In der Serienklasse kann jeder mitmachen, der einen Rasenmähertraktor hat und ihn nicht technisch aufmotzt und verändert. Scharfkantige Teile müssen abgeschraubt werden, etwa das Mähwerk. Diese Gefährte sind mit dem eigenen ursprünglichen Originalmotor und der Originalmotorleistung unterwegs.

In der offenen Klasse sind dann die Bastler am Werk. Teilweise sind die Gefährte schon fertig, manche noch am Umbau, andere im Reparaturstatus. Aber es wird interessant. Da sind sicherlich wieder Traktoren mit bis zu 60 und mehr Pferdestärken am Start. Hier ist alles erlaubt, was auf einem Rasenmähertraktorfahrwerk Platz hat. Und gerade die aufgemotzten Traktoren waren es vor zwei Jahren, die laufend die Monteure forderten, weil aufgrund der hohen Geschwindigkeiten irgendwelche Schweißnähte gebrochen sind, sich der Tank löste oder auch der Motor total den Geist aufgab. Da half dann auch kein Monteur mehr auf die Schnelle.

Am Samstag, 27. Mai, ist ab 19 Uhr freies Training, da kann man schon einmal das Renngefährt testen. Wer keinen Rasenmähertraktor hat, aber dennoch mitfahren will, erhält eine einmalige Chance.

"Der Verein stellt einen 18 PS starken Wild Cart zur Verfügung, mit dem am Samstag jedermann einen Parcours befahren kann", informiert Marcel Elsässer. Der Fahrer mit den besten Zeiten und Ergebnissen darf dann am Sonntag in der Serienklasse mit diesem Traktor mitfahren.

Am Samstag ist ab 19.30 Uhr freies Training. Am Sonntag geht es dann auf dem Parcours mehrfach zur Sache. Ab 11.30 Uhr knattern die Rasenmähertraktoren mit Training und Vorläufen, ab 12.30 Uhr ist Geschicklichkeit auf dem Geschicklichkeitsparcours gefragt und ab 13.30 Uhr ist dann Rennen in den verschiedenen Läufen geplant. Und dort geht es gerade in der Rennklasse richtig zur Sache. Informationen bei Marcel Elsässer, Telefon 0151 504 082 72.

Dorffest

Informationen im Internet:

Das Dorffest des Musikvereins Kirchen-Hausen beginnt am 25. Mai mit dem Vatertagshock. Hierzu spielen die Bläserjugend und die Musikvereine aus Saig und Grimmelshofen und ab 19 Uhr die Traumtänzer auf. Am Freitag ist ab 19.30 Uhr Unterhaltung durch die Musikvereine aus Ehingen, Mahlspüren, Möhringen und Weiterdingen, am Samstag spielen ab 20 Uhr die Shadoogies im Zelt und am Sonntag die Musiker aus Zimmern und Renfrizhausen. (ph)