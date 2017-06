Geisingen Platz am Brunnen wird zur Geisinger Freiluftkonzert-Arena

Stadtmusik veranstaltet am 7. Juli eine abendliche Sommerserenade an der Schlossstraße.

Es sind schon einige Jahre vergangen seit dem letzten Konzert unter dem Motto „Musik am Brünnele“ in Geisingen. Die Stadtmusik hatte 2012 zum letzten Mal zu dieser Art von Veranstaltung eingeladen nach dem Erfolg von 2010. Allerdings musste vor fünf Jahren das Konzert dann wegen schlechten Wetters abgesagt werden.

Nunmehr lädt die Stadtmusik erneut zur Serenade in der Schlossstraße am Freitag, 7. Juli, ein. Derzeit wird die Stadtmusik von mehreren Dirigenten geleitet und auf Konzerte vorbereitet, wie etwa das Konzert im Dezember. Oder aber auch unterhaltsame Auftritte wie am kommenden Sonntag, 2. Juli, in Leipferdingen um 13 Uhr und einige Tage später kommt dann die Sommerserenade am Freitag, 7. Juli. Stadtmusikdirektor Rudolf Barth ist bekanntlich einige Monate zu Fuß in den Alpen unterwegs. Vor dem Haus ihres aktiven Mitgliedes Fritz Weber an der Schlossstraße, rund um den Brunnen, findet die Serenade statt. Allerdings grüßt in diesem Jahr nicht mehr der Knabe mit dem Füllhorn, sondern die Stadtpatronin, die heilige Agatha, die nun auf dem Brunnen zu sehen ist. Für Speisen und Getränke ist während der Sommerserenade gesorgt, die allerdings nur bei gutem Wetter stattfindet. Die Musiker hoffen natürlich, dass die Sommerserenade auch bei Sommerwetter stattfindet.

Während die Aktiven an diesem Abend für den musikalischen Teil sorgen, sind die Mitglieder des Fördervereins hinter der Theke und am Grill tätig.

Genau eine Woche später, vom 14. bis 16. Juli, sind die Akteure der Stadtmusik wieder an diesem Platz, aber nicht mit Instrumenten, sondern als Vereinswirte beim Geisinger Straßenfest. In der Gasse steht die Laube der Stadtmusik.