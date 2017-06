Gutmadingen Pläne für ersten Mehrgenerationenpark der Region Geisingen

Gutmadinger Ortschaftsrat thematisiert Projekt in nächster öffentlicher Sitzung. Vor Gemeinschaftshaus könnte neuer Platz realisiert werden.

In Gutmadingen entsteht voraussichtlich der erste Mehrgenerationenpark der Region Geisingen. Die Ortsverwaltung und der Ortschaftsrat haben im letzten Jahr Planungsmittel für dieses Vorhaben angemeldet und derzeit läuft die intensive Planung. Schon bei der Bürgerversammlung wurde ein erster Entwurf des Planungsbüros Weisshaupt aus Aasen vorgestellt, der auf allgemein positive Zustimmung fiel.

In der öffentlichen Ortschaftsratsitzung am morgigen Donnerstag, 8. Mai, um 20 Uhr wird die fortgeschrittene Planung vorgestellt.

Der Platz vor dem Gemeinschaftshaus ist seit dem Bau der Schule vor 55 Jahren ein Spielplatz. Es wurden immer wieder neue Spielgeräte aufgestellt, im Winter diente der Hang vom Gemeinschaftshaus gerade kleineren Kindern als Schlittenabfahrt. Ganz in der Nähe läuft der Kirchenbach, der das ganze Jahr über Wasser führt. Was liegt näher als diesen Platz als Mehrgenerationenplatz oder Mehrgenerationen-Begegnungsstätte auszubauen?

Auch bei der Klausurtagung des Gemeinderates im letzten Jahr wurde das Thema erörtert. In der Ortsmitte ist ein solcher Platz nicht möglich. Die Umsetzung soll, wie Ortsvorsteher Norbert Weber betonte, gemeinsam mit den Einwohnern erfolgen. Der Kindergarten ist in unmittelbarer Nähe und der Platz selbst liegt mehr oder weniger abseits von stärker frequentierten Straßen. "Das Element Wasser soll auf jeden Fall ein bestimmendes Element werden", wie Markus Weisshaupt bei der Bürgerversammlung die ersten Planungsüberlegungen erläuterte.

Um Wasser in die Anlage zu bekommen, gibt es zwei Möglichkeiten, einmal die alte Brunnenstube oder auch der Kirchenbach selbst. Die vorhandenen Parkplätze wie auch die vorhandenen Spielgeräte sollen bleiben. Der Schwerpunkt ist Spielen und die Begegnung. Ein erstes Gespräch mit Jungsenioren, so Norbert Weber, sei positiv verlaufen. Der Platz soll eine Wassertretstelle erhalten, aber auch weitere Spielgeräte und auch befestigte Wege, die behindertengerecht zugänglich sind, damit auch betagte Senioren den Zugang finden und Alt und Jung sich auf dem Platz wohlfühlen. In der näheren Umgebung hat das Büro bereits zwei solcher Mehrgenerationenplätze geplant und umgesetzt, in Hintschingen oder in Ippingen.

"Der Platz hat, auch wenn er nicht direkt in der Ortsmitte liegt, eine exponierte Lage", wie Marius Weisshaupt betonte. Für die Umsetzung, die nach dem Wunsch von Ortsvorsteher Weber zeitnah erfolgen sollte, gilt es noch die Kosten zu ermitteln und bei unterschiedlichen entsprechenden Programmen die Zuschussmöglichkeiten auszuloten.



Der Standort

Der geplante Standort des Gutmadinger Mehrgenerationen-Platzes entstand durch den Aushub des heutigen Gemeinschaftshauses beim damaligen Bau 1959. Er ist seither ein Spiel- und Bolzplatz und soll nun eine erhebliche Aufwertung erhalten. Gestalterisches Element soll das Wasser werden. (ph)