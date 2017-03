Ein bewaffneter Räuber hat in Geisingen einen Wirt überfallen und ihm laut Polizei seine Tageseinnahmen gestohlen. Der Täter flüchtete, von ihm fehlt jede Spur.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sei der Gastwirt an der Geisinger Hauptstraße beim Verlassen seiner Kneipe von einem Mann mit einer Kurzwaffe bedroht und beraubt worden. "Gegen 0.10 Uhr befand sich der 47-Jährige auf dem Weg zu seinem nur wenige Meter entfernt geparkten Auto, als er aufgefordert wurde, seinen Geldbeutel herauszurücken", informierte ein Polizeisprecher. Der Räuber drohte zu schießen, sollte sich der Mann weigern, ihm den Geldbeutel auszuhändigen.



Als der Täter näher kam, erkannte der Angegriffene laut Polizei eine Kurzwaffe in dessen Hand. Der 47-Jährige schmiss den Bedienungsgeldbeutel auf den Boden. Nachdem er Gauner seine Beute aufgehoben hatte, flüchtete er. Im Geldbeutel befanden sich die Einnahmen des Abends. Der Täter war relativ groß und dunkel gekleidet. Die Kriminalpolizei Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen.