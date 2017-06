Geisingen Parkfest an Pfingsten in Gutmadingen ist ein Besuchermagnet

Parkfest an Pfingsten in Gutmadingen ist ein Besuchermagnet

Viele Besucher hatte das Gutmadinger Parkfest der Donaumusikanten vom Freitag bis zum Pfingstsonntag. Der Samstag war zwar verregnet, aber trotzdem erfolgreich, und am Freitag und Sonntag fanden bei schönem Festwetter viele Besucher den Weg in den Gutmadinger Park.



Zahlreiche Musikkapellen aus der ganzen Region unterhielten die Besucher, die von den vielen Helfern des Vereins mit Speisen und Getränken versorgt wurden. Da in diesem Jahr in Gutmadingen kein Kramertreffen stattindet, konnte das Parkfest am traditionellen Pfingstwochenende stattfinden.