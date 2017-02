Kirchen-Hausen Orden für treue Kirchen-Hausener Latscharis

Beim Zunftabend hatten Zunftmeister Christoph Moriz, Narrenmutter Gisela Raus und Narrenvater Karl-Ernst Rapp eine Vielzahl an Orden dabei, konnten aufgrund von krankheitsbedingt verhinderten Ehrungsaspiranten nur einen Teil persönlich überreichen.

Die Latschariorden in Bronze gingen an Kathrin Paulus, Christina Klingert, Franz Wittel, Joe Klein, Tanja Krus, Sona Lauer und Kerstin Jaensch. Den Orden in Silber erhielten Sandra Grimm, Volker Lütte, Holger Knauß und Rainer Bürßner, und den Latschariorden in Gold für 25-jährige aktive Mitgliedschaft Ulrike Wehinger, Maria Reußenzehn, Manfred Schelling und Christoph Moriz. Mit einem Präsent verabschiedet wurden Ute Diesel, die 18 Jahre im Elferrat tätig war und in dieser Zeit für die Organisation der Küche verantwortlich war. In ihre Amtszeit fielen auch die Narrentreffen 2001 und 2011, dies trifft auch für Günter Wehinger zu, der 20 Jahre lang Hexenmeister war. Damit war er kraft Amtes auch gleichzeitig Mitglied der Vorstandschaft der Narrenzunft. Auch Wehinger erhielt für seine langjährige Tätigkeit ein Präsent.