Geisingen Noch freie Plätze beim Geisinger Ferienprogramm

Noch bis Montag, 24. Juli, besteht die Möglichkeit, sich für noch freie Plätze beim Ferienprogramm anzumelden.

Die erste Anmelderunde für das Ferienprogramm der Stadt Geisingen endete, der Computer hat die Auswahl getroffen. Für zahlreiche Programmangebote der Vereine und Organisationen mit begrenzter Teilnehmerzahl besteht nunmehr noch die Möglichkeit, sich erneut anzumelden. Es können auch Kinder angemeldet werden, wenn sie bereits in der ersten Runde für fünf Veranstaltungen angemeldet wurden. Nachmeldefrist ist am Montag, 24. Juli. Für die Auftaktveranstaltung des Freilichttheaters Steintäle mit dem Dschungelbuch gibt es noch Plätze, ferner für das märchenhafte Theater am 28. Juli im evangelischen Gemeindehaus. Für die Angebote der Schulsozialarbeit gibt es noch freie Plätze. Dies sind der Besuch im Haus der Natur in Beuron am 1. August, der Sporttag am 2. August in Immendingen, der Besuch im Kinder- und Jugendmuseum in Donaueschingen am 3. September, die Erlebniswanderung am Montag, 7. August, Fußballgolf in Bachzimmern am 9. August. Plätze sind noch für die Schnitzeljagd der Fecht- und Turnerschaft am 2. August frei, beim Spiel- und Spaßtag der Inliner in der Arena am 8. August oder für den Besuch des Narrenschopfes in Bad Dürrheim am 15. August. Der Verband Wohneigentum hat am 17. August für den Bastelnachmittag noch freie Plätze und zur Feuerwehr am 19. August kann jeder kommen, allerdings mit Anmeldung (ohne Teilnehmerbegrenzung). Die Stadtmusik lädt zur Instrumenten- und Musikwerkstatt am 31. August ein, der Kinderflohmarkt am 1. September hat noch Plätze sowie die Anglervereinigung Geisingen. Bei der ist am 5. September das Fischmobil des Verbandes und untersucht das Gewässer. Beim Bilderbuchkino in Aulfingen am 6. September und bei der Wanderung zum Gutmadinger Stolleneingang am 9. September sind ebenfalls noch Plätze frei. Es empfiehlt sich, sich vor der Anmeldung bei Sonja Stepani im Rathaus, Telefon 07704/807-33 (vormittags) über den genauen Stand der Anmeldungen und freien Plätze zu erkundigen.