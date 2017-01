Leipferdingen Neues Kreuz verschönert Leipferdinger Luitfriedstraße

Die Leipferdinger Luitfriedstraße ziert ein neues Kreuz. Die Familie Franz Fluck hat dieses als Ersatz für das 1970 erstellte und inzwischen unter Witterungseinflüssen gelittene Kreuz gestiftet. Dieses Vorgängerkreuz, das ebenfalls an der Hofeinfahrt stand, hatte der Vater Eugen Fluck damals errichten lassen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Pfarrer Adolf Buhl hat nach einem Abendgottesdienst das Kreuz im Beisein der Gottesdienstbesucher eingeweiht unter Mitwirkung von Messner Franz Urban Stihl, Pfarrgemeinderatsvorsitzendem Stefan Schilling, unter Mitgestaltung durch eine Abordnung der Musikkapelle und Teilnahme der Wandergruppe Aulfingen-Leipferdingen, deren Mitglied der Stifter ist. Mit anerkennenden Worten dankte Pfarrer Buhl der Familie Fluck und zeigte sich angetan über die "wunderschöne Gestaltung".

Moderne Ausführung

Da jede Zeit andere künstlerische Ausdrucksformen dieser religiösen und als Ausdruck des Gottvertrauens geschaffenen Zeichen prägt, hat sich die Familie Fluck für eine moderne Ausführungsart des Kreuzes entschieden. "Der Witterungsbeständigkeit wegen wurde als Rohmaterial Aluminium mit eingelassenem Eichenholz verwendet", erklärte Franz Fluck. Der historische Korpus besteht aus Grauguss. Die notwendigen Schweißarbeiten erledigte der örtliche Schweißtechniker Andreas Weh.

Der Standort des Kreuzes ist sehr geschichtsträchtig. Otto Riedmüller, Agnes und Franz Urban Stihl berichten in ihrem Werk „St.-Michaels-Pfarrei“: „Pius Frank lässt 1878 ein Kreuz aufstellen, es sollte wohl ein Leidenskreuz sein, dennoch ist seine Frau schon im kommenden Jahr verstorben“. Der Hof hat in der Folge mehrfach den Besitzer gewechselt. Genannt werden das Ehepaar Johann und Agathe Speck und ihr Sohn Johann. Diese Familie Speck verkauft 1951 das Anwesen an Eugen Fluck, den Vater des heutigen Stifters, der die Fürsorge für das Kreuz bis heute weiterführt.

Aus Hausnamen ist die heute noch örtliche Bezeichnung „s`Kiliane oder Speck Johanne-Kreuz" abgeleitet.