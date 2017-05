Geisingen Neue Leuchtkraft auf alten Geisinger Masten

Eckpunkte für die LED-Straßenbeleuchtung stehen. Möglichst einheitliches Straßenbild gefragt.

In Aulfingen strahlt sie schon, für die Ortsteile Leipferdingen und Kirchen-Hausen laufen die Ausschreibungen. Jetzt hat der Technische Ausschuss des Gemeinderats auch für die Kernstadt und den Ortsteil Gutmadingen die Eckpunkte für die Einführung moderner LED-Technik in der Straßenbeleuchtung festgezurrt.

Wie in den Ortsteilen Aulfingen, Leipferdingen und Kirchen-Hausen soll auch in der Kernstadt die LED-Beleuchtung weitestgehend einheitlich ausfallen und auf möglichst wenig unterschiedliche Leuchten zurückgegriffen werden, lautete ein Grundsatz, dem der Technische Ausschuss bei seiner jüngsten Sitzung folgte. Demnach sollen, wie bereits in Aulfingen, auch in Geisingen und Gutmadingen, abhängig von der Höhe der Masten, zwei Mastleuchten zum Einsatz kommen sowie eine Pilzleuchte.

Die Mastleuchten sollen ausschließlich an Haupt-, Durchgangs- und Sammelstraßen installiert werden, die Pilzleuchten schon aus Gründen der Optik und des Stadtbildes möglichst großflächig Anwendung finden. Stadtverwaltung und die mit dem Beleuchtungskonzept für die Raumschaft Geisingen beauftragte Ingenieurgesellschaft Plus Energie ermitteln anhand der benötigten Stückzahlen die Kosten, bevor der Technische Ausschuss auf dieser Basis voraussichtlich bei seiner Sitzung am 16. Mai grünes Licht für die Beantragung von Fördermitteln gibt.

Was die Sonderleuchten "Modell Geisingen" entlang der Geisinger Hauptstraße anbelangt, folgte das Gremium einem Vorschlag von Bauhofleiter Karl Cech. Er hatte angeregt, diese Leuchten nicht komplett zu ersetzen, sondern lediglich eine Umrüstung auf LED-Technik vorzunehmen, bei der der Lampenkorpus bestehen bleibt. Diese Umrüstung schlage mit zirka 175 Euro pro Lampe zu Buche, während bei einem kompletten Austausch mit rund 750 Euro pro Leuchte zu rechnen sei. Diese technische Umrüstung sei zwar nicht förderfähig, falle aber günstiger aus als ein aus Fördermitteln bezuschusster Komplettaustausch, rechnete FW/FDP-Fraktionschef Paul Haug vor. Auch Andreas Heidel (Aktive Bürger) plädierte für diese zwar nicht förderfähige, aber kostengünstigere Variante.

Großen Wert legten die Stadträte, allen voran CDU-Fraktionssprecher Hubert Seger, auf die Wirkung auf das Stadtbild, das die neuen Straßenleuchten entfalten. Gerade in Wohngebieten sollten deshalb, so Seger, Pilzleuchten Vorrang vor Mastleuchten erhalten. Der Technische Ausschuss entschied sich dafür, die Pilzleuchten möglichst zahlreich zum Einsatz zu bringen, während die Mastleuchten nur dort, wo es unbedingt erforderlich ist, installiert werden sollen. Die Stableuchten im Bereich der Stadthalle sind von der Austauschaktion nicht betroffen.

Auch in Gutmadingen, darauf hatte Ortsvorsteher Norbert Weber gedrängt, werden die Pilzleuchten möglichst umfassend zum Einsatz kommen und die Mastleuchten auf ein erforderliches Minimum reduziert. Auch hier sollen die Pilzleuchten zu einem positiven optischen Eindruck beitragen.

Die Förderanträge für die Umstellung auf LED-Beleuchtungstechnik in Geisingen und Gutmadingen werden voraussichtlich im Juli dieses Jahres gestellt.

Höhere Energieeffizienz

Vom Einzug der LED-Technik in die Straßenbeleuchtung versprechen sich Gemeinderat und Stadtverwaltung eine deutlich verbesserte Energieeffizienz und damit verbundene Kosteneinsparungen, eine Verbesserung der Verkehrssicherheit und eine Reduktion des Klimakillers CO2. Mit der Umstellung auf LED-Leuchten ist es künftig durch eine Reduzierung der Lichtstärke auch möglich, alle Lampen die ganze Nacht über zu schalten. So kann eine durchgehende, gleichmäßige Beleuchtung erreicht und der durch die bisherige Abschaltung jeder zweiten Leuchte entstehende Dunkelbereich vermieden werden. (tom)