Geisingen Neue Infrastruktur im Geisinger Untergrund ensteht

Unter der Tuttlinger Straße und im Mühlenweg werden diverse Rohre verlegt.

Für Umleitungen sorgen derzeit gleich zwei Straßensperrungen aufgrund von Baumaßnahmen im Westen und Osten Geisingens. Im Bereich des Neubaus der Medizintechnikfirma Pajunk im Gewerbegebiet Danuvia81 ist die Tuttlinger Straße seit Dienstag gesperrt.

Der Grund ist nicht der Neubau der Firma Pajunk, sondern die Verlängerung der Entsorgungskanäle, die westlich des Neubaus verlegt wurden und zwar in Richtung Norden des Gewerbegebietes. "Verschiedene Leerrohre wurden ebenso mit verlegt, wie die Wasserleitung", informierte Peter Kühnle vom gleichnamigen Ingenieurbüro, das die Arbeiten überwacht. Da alles gut lief und vor allem das Wetter mitspielte, konnte die Fahrbahnunterquerung, die bereits verfüllt war, am Freitag asphaltiert werden. Damit der eingebaute Asphalt auskühlen konnte, wird die Straße über das Wochenende gesperrt. Geplant ist, am Montagmorgen die Straße wieder für den Verkehr freizugeben.

"Diese Kanalquerung der Tuttlinger Straße ist eine Vorsorge für mögliche Erschließungen zwischen der Tuttlinger Straße und der Autobahn", betonte Kühnle. Insgesamt sind dort nun drei Querungen vorhanden. „So sind wir auf der sicheren Seite für künftige Erschließungen“, sagte Kühnle weiter.

Die zweite Sperrung im Bereich Geisingen, die Sperrung des Mühlenwegs, sorgt für Besucher und Kunden der Stadtmühle für Umwege. Dort werden die Leerrohre für mögliche Datenleitungen verlegt und vor allem Bankettarbeiten ausgeführt. "Wenn auch hier das Wetter mitspielt, sind die Asphaltarbeiten für Montag geplant", erklärte Kühnle auf Nachfrage.