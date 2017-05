Geisingen/Immendingen Neue Impulse für Jugendarbeit in Geisingen und Immendingen

Jugendreferent Wolfgang Weber stellt Vereinsvertretern seineArbeit vor. Mitstreiter gesucht für Projekt Youtube Channel.

Der seit Januar für den Gemeindeverwaltungsverband tätige Jugendreferent Wolfgang Weber stellte bei der Terminbesprechung für das Ferienprogramm in Geisingen seine Arbeit, aber auch seine derzeitig laufenden Projekte vor. Besonders das Projekt Youtube Channel, das er mit den Jugendlichen erarbeitet, ist im Landkreis Tuttlingen bislang nach seiner Aussage nicht vorhanden und die Region Immendingen/Geisingen könnte hier eine Vorreiterrolle übernehmen. Weber arbeitet zusammen mit Schulsozialarbeiterin Ann-Katrin Schilling im Gemeindeverwaltungsverband. Sie ist vorwiegend in den Schulen tätig, er für die freie Jugendarbeit verantwortlich, wobei beide Bereiche viele Berührungspunkte haben. Dementsprechend sind auch die Zusammenarbeit und der Austausch. Weber betonte, dass sein Angebot an die Jugendlichen freiwillig und offen ist. Am Dienstag und Donnerstag ist er in den Jugendräumen der evangelischen Markuskirche, in Immendingen begleitet er eine Mädchengruppe, außerdem ist er Begleiter der Jugendtreffs. Etwa des Jugendtreffs in Geisingen, der sich auch am Straßenfest beteiligen will. Er sieht sich aber auch als Berater für die Vereine, hier für die Vorstandsmitglieder und Trainer sowie Ausbilder.

"Das Projekt Youtube Channel wird derzeit erarbeitet", so Weber. "Die Kommunen sind damit am Puls der Zeit der Jugendlichen", sagte er weiter. Ein erstes Treffen fand bereits statt und am Beispiel Nürnberg stellte er ein solches Projekt vor. Selbstverständlich ist die Größe der Kommune nicht vergleichbar. Das Ziel ist weitere Mitstreiter zu gewinnen, er sieht das Projekt als Chance. "Hierfür suchen wir nicht nur Jugendliche zum Mitmachen, sondern auch jung gebliebene Menschen, die sich aktiv vor und hinter der Kamera einbringen. Außerdem suchen wir Vereine und Organisationen, die ihre Jugendarbeit vorstellen wollen", erklärte Weber. Es ist auch eine Möglichkeit, Nachwuchswerbung für viele Vereine zu betreiben.

Jugendreferent Wolfgang Weber ist erreichbar unter der Mobilnummer 0174/694 53 55 oder per E-Mail jugendreferat-gvv@gmx.de.