Geisingen Neue Gesichter im Vorstand des Geisinger Tennisclubs

Fabian Benz übernimmt den Vizevorsitz des Geisinger Vereins von Georg Maier.

Der Tennisclub Grün-Weiß Geisingen hat einen neuen zweiten Vorsitzenden sowie einen neuen Sportwart: Georg Maier hat das Amt als zweiter Vorsitzender nach neun Jahren abgegeben, Nachfolger wurde Fabian Benz, dessen bisheriges Amt als Sportwart übernahm Markus Unger. Bei den Posten der Beisitzer gab es ebenfalls ein neues Gesicht, Elena Arapati übernimmt den Posten von Jenny Puhlmann. Ihre Schwester Julia Puhlmann wurde im Amt als Beisitzerin bestätigt, wie auch Jugendwart Stefan Heizmann.

Die Mitgliederzahlen des TC Grün Weiß sind stabil, wie aus den Berichten bei der Generalversammlung zu vernehmen war. Auch die Jugend stimmt zuversichtlich. Ein besonderes Erlebnis für die Jugendlichen war ein Ausflug zum Porsche-Cup in Stuttgart, wo sie Sabine Lisicki kennenlernten. Dieser Jugendausflug nach Stuttgart wird auch in diesem Jahr angeboten. Es gibt in diesem Jahr wieder eine gemischte U 14 Jugendmannschaft, was sehr erfreulich sei. Bei den Rundenspielen nahmen vier Mannschaften teil. Die Vierer-Herrenmannschaft wurde in einer Achter-Gruppe in der ersten Kreisliga Zweiter. Die Damen 40, eine Vierermannschaft, belegte in der zweiten Bezirksklasse den vierten Platz. Die Herren 40 verpassten den Klassenerhalt in der ersten Bezirksklasse. Die Damen belegten in der zweiten Bezirksliga den sechsten Tabellenplatz und schafften den Klassenerhalt.

Bei den Wahlen wurden noch zwei neue Kassenprüfer gewählt. Neu in diesem Amt sind Uli Federle und Reiner Thoma, die bisherigen Kassenprüfer Gabi Baschnagel und Ingrid Moriz haben ihre Ämter abgegeben.

In der neuen Sommersaison gibt s wieder eine Hobby-Runde. Für die Rundenspiele sind eine Mixed U 14, eine Vierer-Damenmannschaft sowie zwei Sechser-Herrenmannschaften für die Herren und die Herren 40 gemeldet. Am 22. April ist wieder ein Jugendausflug zum Porsche-Cup nach Stuttgart geplant, am 1. Mai findet ein Jedermannsturnier statt und am 9. September ist ein Doppel-Turnier geplant.