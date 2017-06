Geisingen Nach 32 Jahren Abschied vom Geisinger Gemeinderat

Adolf Heppler hatte 32 Jahre lang Sitz und Stimme im Geisinger Gemeinderat. Jüngst hat der 72-Jährige sein Mandat vorzeitig niedergelegt.

Herr Heppler, Sie sind 1980 erstmals in den Geisinger Gemeinderat gewählt worden. Was hat Sie damals zu einer Kandidatur bewogen?

Als Mitglied des CDU-Stadtverbands Geisingen hatte ich mich bereits seit Jahren kommunalpolitisch engagiert. Insofern lag der Schritt in den Gemeinderat nahe, weshalb ich mich zu einer Kandidatur entschlossen habe, als die Frage an mich herangetragen wurde.

Dem Gemeinderat gehörten Sie insgesamt 32 Jahre lang an, zunächst als CDU-Stadtrat von 1980 bis 2004, ab 2009 bis zu Ihrem Ausscheiden als Vertreter der Wählervereinigung Aktive Bürger. Was waren rückblickend aus Ihrer persönlichen Perspektive die Höhepunkte und Schwerpunktthemen der Gemeinderatsarbeit?

Ein – wenn nicht sogar der – Höhepunkt war sicherlich der Bau der Stadthalle. Das Thema hat den Gemeinderat lange beschäftigt. Zunächst sind wir über zehn Jahre lang auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen. Dass schließlich doch konstruktive Bewegung in die Diskussion gekommen ist, wir im Gemeinderat einen Konsens gefunden haben und das Projekt Stadthalle schließlich realisiert werden konnte, ist aus meiner Sicht ein kommunalpolitischer Meilenstein. Ein Dauerthema, das leider immer noch nicht gelöst ist, war der Kampf gegen die Lärmbelastung durch die Autobahn A81. Damit hat sich der Gemeinderat in schöner Regelmäßigkeit seit den 90er-Jahren auseinandergesetzt. Ein für mich persönlich ebenfalls wichtiges Thema war auch die Vereinspolitik.

Bei der Kommunalwahl 2004 haben Sie ganz knapp – letztlich fehlte nur eine gute Handvoll Stimmen – den Wiedereinzug in den Gemeinderat verpasst. Wie haben Sie diese Niederlage weggesteckt?

Die Enttäuschung war natürlich groß, an dem Wahlergebnis hatte ich lange zu knabbern. Auch der Umstand, dass zur Kommunalwahl 2004 die Zahl der Sitze im Gemeinderat von 22 auf 18 reduziert worden war und ich andernfalls wohl wieder ein Direktmandat errungen hätte, war nur ein schwacher Trost. Überwunden habe ich das eigentlich erst als die Aktiven Bürger mit der Frage auf mich zukamen, ob ich für sie bei der Kommunalwahl 2009 antreten will.

Das Arrangement mit den Aktiven Bürgern hat funktioniert, seit 2009 bis zu Ihrem Rückzug aus dem Gemeinderat hatten Sie für diese Wählervereinigung ein Stadtratsmandat inne. Zumindest auf den ersten Blick liegt die Verbindung zwischen Ihnen als bekennendem Konservativen und den Aktiven Bürgern allerdings nicht unbedingt auf der Hand…

Dieser Eindruck täuscht. Die Aktiven Bürger konzentrieren sich auf die Geisinger Kommunalpolitik, ihre dort vertretenen Positionen kann sich auch ein bekennender Konservativer wie ich zu Eigen machen. Eine positive Begleiterscheinung des Einzugs der Aktiven Bürger in den Gemeinderat 2009 war übrigens der Verlust der absoluten Mehrheit der CDU. Seither herrscht kein Meinungsmonopol mehr im Gemeinderat. Ich bin überzeugt davon, dass diese Entwicklung dem Gemeinderat und seiner Arbeit sehr gut getan hat.

Für viele überraschend, habe Sie Ihr Gemeinderatsmandat vorzeitig niedergelegt. Was waren die ausschlaggebenden Gründe dafür?

Ich hatte in der Tat vor, mein Mandat bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode wahrzunehmen und bei der nächsten Kommunalwahl nicht mehr anzutreten. Für meinen frühzeitigen Rückzug waren letztlich zwei Punkte ausschlaggebend. Zum einen die jüngsten Entwicklungen mit Blick auf ein Tempolimit entlang der Autobahn A81 bei Geisingen und Kirchen-Hausen. Das von Landesverkehrsminister Winfried Hermann 2015 initiierte Pilotprojekt hätte ein Tempolimit von 120 Stundenkilometern mit sich gebracht, ist aber letztlich vom Bundesverkehrsministerium torpediert worden. Auch wenn ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern das erklärte Ziel ist, eine Begrenzung auf 120 Stundenkilometer wäre immer noch besser als gar kein Tempolimit gewesen. Jetzt stehen wir wieder mit leeren Händen da. Ich komme mir vor wie im Hamsterrad. Wir mühen uns im Gemeinderat jahrelang ab und nichts passiert. Meine persönliche Frustrationsgrenze war jetzt einfach überschritten. Zum anderen bin ich nicht bereit, die Planungen für das Rentamt in der Kernstadt Geisingen mitzutragen. Allein im aktuellen Haushalt 2017 sind drei Millionen Euro für die Sanierung des Rentamts eingestellt, außerdem weitere 150000 Euro für Planungsarbeiten in Sachen Rentamt. Diese Gelder wären für anderweitige Zwecke besser aufgehoben, aber mit dieser Meinung stehen die Aktiven Bürger im Gemeinderat auf verlorenem Posten.

An Ihre Stelle ist Andreas Heidel für die Aktiven Bürger in den Gemeinderat aufgerückt. Was geben Sie Ihrem Nachfolger mit auf den Weg?

Was sein persönliches Format und seine fachlichen Kompetenzen anbelangt, ist Andreas Heidel eine Bereicherung für den Gemeinderat. Er arbeitet und argumentiert sachorientiert und meinungsstark. Ich wünsche ihm etwas mehr diplomatisches Geschick als ich an den Tag gelegt habe.

Zur Person

Adolf Heppler (72) gehörte 32 Jahre lang dem Geisinger Gemeinderat an. Der gelernte Landwirt arbeitete ab 1969 bis zu seiner Verrentung im Bereich Qualitätsüberwachung des Geisinger Zementwerks und fungierte lange Zeit als Betriebsratsvorsitzender. Heppler engagierte sich auch in der Geisinger Vereinswelt, er war aktiver Musiker bei der Stadtmusik und agierte zehn Jahre lang als Vorsitzender des SV Geisingen. (tom)