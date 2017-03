Leipferdingen Musikpremiere in Leipferdingen

Die Formation „Michael Maier und seine Blasmusikfreunde“ stellt am Samstag ihre vierte CD öffentlich vor.

Die Blasmusikkapelle „Michael Maier und seine Blasmusikfreunde“ stellt am Samstag, 25. März, um 19.30 Uhr in der Festhalle in Leipferdingen zur Eröffnung der diesjährigen Saison ihre mittlerweile vierte CD "Freunde on Tour“ vor.

Die Kapelle gibt es seit nunmehr über sechs Jahren. Sie steht seit dem Jahr 2011 für lebendige und schwungvolle Blasmusik. Michael Maier aus Engen gründete die über die Landesgrenze hinaus bekannte Spitzenkapelle gemeinsam mit vier Freunden aus einer Stammtischlaune heraus. Innerhalb kürzester Zeit machte sich die Formation, die nunmehr aus 14 Laien- und Profimusikerinnen und Musiker besteht, einen Namen in der internationalen Blasmusikszene. Mit Auftritten in ganz Europa, den USA und Brasilien untermauerte sie ihre Qualität. Zum Beispiel spielten sie in Brasilien am zweigrößten Oktoberfest der Welt, in Blumenau, sowie schon zweimal in den USA in St. Louis, Missouri, der Hochburg des Blues.

2017 steht nach der CD-Vorstellung in Leipferdingen noch der zweite Höhepunkt, die Teilnahme am großen Egerländer Open Air von „Ernst Hutter und den Original Egerländer Musikanten“ auf der Freilichtbühne in Altusried auf dem Programm.

Mit Leipferdingen sind „Michael Maier und seine Blasmusikfreunde“ durch ihren Schlagzeuger und Narrenvater der Narrenzunft Strohglonki, Dominic Mohaupt, verbunden. Das Leipferdinger Urgestein managt mittlerweile gemeinsam mit Michael Maier und dem Tubisten Harald Kirschner aus Offenburg die Formation.

Das bunt gefächerte Programm des Abends beinhaltet in erster Linie Kompositionen aus den eigenen Reihen, Solostücke der einzelnen Register, aber auch Gesangseinlagen und moderne Blasmusik. Mit der schon vierten CD, welche in Leipferdingen präsentiert wird, zeigen die Musiker wieder einmal, welche Spielfreude in ihnen steckt und dass Musik Freunde schafft.

Karten für den Blasmusikabend sind bei Dominic Mohaupt unter der Telefonnummer 07708/911 812 erhältlich.