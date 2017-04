Geisingen Motorrad rutscht auf B31 gegen Auto

Mit dem Beginn des Frühjahrs genießen auch die Motorradfahrer wieder ihre Touren. Die Region Geisingen/Immendingen erlebte am Wochenende so die ersten Motorradunfälle, die aber glimpflich ausgingen.

Aus Unachtsamkeit ist ein 47-jähriger Motorradfahrer am Samstag, gegen 13.50 Uhr, auf der Bundesstraße 31 auf einen vorausfahrenden Skoda gerutscht. Beide Fahrer bogen von der Bundesstraße 31 aus Richtung Freiburg kommend, auf die Landesstraße 185 in Richtung Blumberg ab. Der Biker erkannte den abbremsenden Skoda zu spät und bremste im letzten Moment sein Zweirad voll ab. Hierbei kam er zu Fall und rutschte gegen den Skoda. Die 48-Jährige Sozia des Motorradfahrers erlitt beim Sturz leichte Verletzungen und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Tuttlingen eingeliefert.