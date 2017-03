Geisingen Mietpreise für Geisinger Stadthalle werden angepasst

Müllentsorgung und Endreinigung werden Teil des Leistungspakets. Neu ist auch, dass Mieter ab April eine Veranstalterhaftpflichtversicherung vorlegen müssen.

Obwohl die Werbetrommel nicht eigens gerührt wird, erfreut sich die Stadthalle Geisingen großer Beliebtheit. Diesen Schluss lässt ein Erfahrungsbericht über die Belegungszahlen der vergangenen beiden Jahre zu, mit dem sich der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung befasste.

Der Hans-Sorg-Saal sei, führte Bürgermeister Walter Hengstler aus, seit der Eröffnung der Stadthalle sehr gut ausgelastet. Für das Jahr 2017 seien, ergänzte die stellvertretende Hauptamtsleiterin Nina Speck, bislang 41 Veranstaltungen geplant, die überwiegend am Wochenende stattfinden. Die Resonanz der Mieter sei, so Speck weiter, überwiegend sehr positiv ausgefallen. Insbesondere die ansprechende Atmosphäre, die gute Ausstattung und die variablen Nutzungsmöglichkeiten sprächen demnach für den Hans-Sorg-Saal.

Basierend auf den Erfahrungswerten aus den Jahren 2015 und 2016 beschloss der Gemeinderat auf Vorschlag der Stadtverwaltung eine Anpassung der Nutzungs- und Entgeltverordnung für die Stadthalle. Weil in einigen wenigen Fällen Schwierigkeiten bei der Abwicklung von Schadensfällen aufgetreten sind, müssen Mieter ab April dieses Jahres eine Veranstalterhaftpflichtversicherung vorlegen. Zudem soll die bereits bestehende Regelung zur Erhebung einer Kaution restriktiver gehandhabt werden.

Neu in die pauschalen Leistungspakete bei Anmietung des Hans-Sorg-Saals, des Foyers oder der Sporthalle werden die Müllentsorgung – ausgenommen Küchenabfälle, Lebensmittelreste und –verpackungen – sowie die Endreinigung – sprich: die Nassreinigung von Böden und Treppen sowie die Reinigung der Umkleiden und Sanitäranlagen. Bislang mussten Mieter die Endreinigung selbst erledigen – was, wie Nina Speck ausführte, im vergangenen Jahr kein Mieter getan hat – oder eine Reinigungsfirma beauftragen. Im Gegenzug zur Erweiterung des Leistungspakets steigt die Pauschale um 100 Euro für einheimische beziehungsweise 200 Euro für auswärtige Hallennutzer.

Einer besseren Auslastung an Werktagen stehe insbesondere der Mensabetrieb entgegen, so Bürgermeister Hengstler auf Nachfrage von Volker Fromm (SPD). Wenn generell ein noch höherer Belegungsgrad angestrebt werden solle, so Hengstler weiter, müsse zwingend über eine Aufstockung der Personaldecke nachgedacht werden.

Von der einheimischen Vereinswelt initiierte Veranstaltungen hätten sich, mit Ausnahme des Fischessens der Anglervereinigung und Veranstaltungen der Stadtmusik bislang nicht in der Stadthalle angesiedelt, so Hengstler. Auf allgemeine Zustimmung in den Reihen des Gemeinderats stieß eine Anregung von CDU-Fraktionschef Hubert Seger. Es wäre wünschenswert, wenn sich in das Veransaltungsportfolio jährlich zusätzliche zwei bis drei Kulturveranstaltungen einreihen würden, die von einheimischer Seite in die Wege geleitet werden. Die Organisation und Koordination könnte, so Seger, ein ehrenamtlicher „Kulturkreis“ übernehmen.

Diesen Vorschlag begrüßten unter anderem SPD-Fraktionssprecherin Ulrike Benz und Angelika Hötzer (Aktive Bürger). Sichergestellt sein müsse dabei allerdings, dass keine Konkurrenz zu Veranstaltungen einheimischer Vereine entstehe, betonte Bürgermeister Hengstler.

Auf Vorschlag von FW/FDP-Fraktionschef Paul Haug werden die Kosten für Strom und Wasser, die bei der Nutzung der Stadthalle Geisingen entstehen, gesondert aufbereitet und in einer der kommenden Sitzungen des Gemeinderats behandelt.

Belegungszahlen

Die Belegungszahlen des Hans-Sorg-Saals sowie des Foyers der Stadthalle Geisingen sind in den Jahren 2015 und 2016 konstant geblieben. 2015 fanden im Hans-Sorg-Saal genau 35 Veranstaltungen statt, im Foyer drei. 2016 wurde der Hans-Sorg-Saal für 34 Veranstaltungen gebucht, das Foyer sechs Mal. Veranstaltungen von Vereinen machen mit 15 (Jahr 2015) und 14 (Jahr 2016) den Schwerpunkt aus. Für die Veranstaltungen im Foyer fielen im Jahr 2015 durchschnittlich 4,3 Hausmeisterstunden an, für den Hans-Sorg-Saal waren es 8,4 Stunden. Im Jahr 2016 beliefen sich die durchschnittlichen Hausmeisterstunden auf 2,5 (Foyer) beziehungsweise 7,6 (Hans-Sorg-Saal). Die Einnahmen – Sportveranstaltungen nicht mit eingerechnet – beliefen sich auf rund 75100 Euro im Jahr 2015 und rund 79500 Euro im Jahr 2016, der Kostendeckungsgrad bewegt sich damit bei rund 40 Prozent. (tom)

Die neue Preisgestaltung für die Stadthalle Geisingen

Die neuen Pauschalpreise für die Nutzung der Stadthalle erhöhen sich um 100 Euro für Einheimische und 200 Euro für Auswärtige und beinhalten die Endreinigung der Halle