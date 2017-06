Gutmadingen Mehrgenerationenpark in Gutmadingen wird konkret

Ein neuer Ort für Jung und Alt soll entstehen. Renoviertes Gemeinschaftshaus wird am 14. Oktober eröffnet.

Bauliche Angelegenheiten standen im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des Gutmadinger Ortschaftsrates. In der Sitzung informierte Ortsvorsteher Weber auch über den aktuellen Sachstand des beim Gemeinschaftshaus vorgesehenen Mehrgenerationenparks. Da Wert darauf gelegt wird, das Vorhaben mit der Bevölkerung zu entwickeln wurde ein erster Entwurf deshalb bereits in einer Bürgerversammlung vorgestellt und allgemein positiv bewertet.

Mehrgenerationenpark: Nach Abstimmung mit der Wasserwirtschaft und dem Umweltamt konnte Weber in der Sitzung nun die erstellte Genehmigungsplanung, die der Ortschaftsrat befürwortete, erläutern. "Wasser wird ein bestimmendes Element der Begegnungsstätte für Jung und Alt sein", unterstrich Norbert Weber. Vorgesehen ist, dieses dem Kirchenbach zu entnehmen. An der Anschlussstelle wird der Wasserlauf etwas vertieft. "Die Ausführung erfolgt jedoch so, dass der Bach auch in Trockenzeiten Wasser führt", erklärte Weber. Das Wasser wird durch die Anlage zur bestehenden Dole geführt. Der Platz mit Geländemodellierung erhält ein Kneippbecken mit Ruhebereich und einen Weg mit wassergebundener Decke. Zu den bestehenden Geräten werden eine Wellenrutsche und ein Sonnensegel hinzukommen. Vorgesehen ist zudem eine Sitzgruppe, die jedoch nicht zu einem öffentlichen Grillplatz wird. „An dem Platz in exponierter Lage können sich die Einwohner wohlfühlen", so der Ortsvorsteher mit Blick auf den ersten Generationenpark der Region Geisingen. Auch um Fördermittel hat er sich bereits gekümmert. Vorgesehen ist Mittel für die Verwirklichung im Haushalt der Stadt Geisingen für das Jahr 2018 anzumelden.

Gemeinschaftshaus: Zuvor informierte sich das Gremium über den Fortschritt der Bauarbeiten am Gemeinschaftshaus und traf die Farbauswahl für die Fassadengestaltung. Nach dem vom Planer und Bauleiter Claus Limberger gegebenen Bericht liegt derzeit der Schwerpunkt bei den Innenausbauarbeiten, wie Installation, Heizung und Lüftung. Es folgen der Estrich und die Putz- und Malerarbeiten. Erfreut war der Ortschaftsrat über die Aussage des Bauleiters, das Projekt befinde sich sowohl im Zeitplan als auch im Kostenrahmen. Die Wiedereröffnung des Gemeinschaftshauses ist bereits für den 14. Oktober terminiert. Arbeitsvergaben: Auf der Grundlage von Angeboten vergab das Gremium für das Projekt weitere Gewerke: Die Bodenbelagsarbeiten im Saal an die Firma Nina Hemens, Geisingen, für 5601 Euro und die Schlosserarbeiten an die Firma Norbert Rosenstil in Donaueschingen für 16 457 Euro. Den Zuschlag für die Lieferung einer Geschirrspülmaschine erhielt die örtliche Firma Elektro-Weber für 5962 Euro. Die derzeit vollen Auftragsbücher der Handwerker machen sich auch Auftragsvergaben für das Projekt bemerkbar.

Straßenbau: Wie der Ortsvorsteher berichtete, ist die Aufbringung des Feinbelages auf der Straße Hinterhofen Teil eines städtischen Gesamtpaketes. Die Auftragsvergabe wird deshalb zentral vom Geisinger Gemeinderat vorgenommen. Nach der Ausschreibung übersteigen die Kosten jedoch deutlich die Prognose. Neue Bestattungsform: Die Zuhörer Gerhard und Friedel Franzen regten in der Sitzung an, im Friedhof als neue Bestattungsform ein Rasengräberfeld auszuweisen.

Künftige Projekte

Voraussichtlich 2018 werden die Straßenleuchten in Gutmadingen, 140 an der Zahl, auf LED umgestellt. Zur Erinnerung an die 1971 abgebrochene Friedhofskapelle wird im Friedhof eine Erinnerungsplatte angebracht. Die Maler- und Korossionsschutzarbeiten am Dorfbrunnen werden von Thomas Becker durchgeführt. In die städtische Gesamtaktion wird auch die Kennzeichnung der Gutmadinger Wanderwege einbezogen. Die Bemühungen gehen dahin, dass der vorgesehene Funkmast einen ortsferneren Standort erhält. (wf)