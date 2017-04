Kirchen-Hausen Mädchenfußball immer mehr gefragt

60 Damen trainieren mittlerweile bei der Sportgemeinschaft Kirchen-Hausen. Vielfältiges Sportangebote für Mädchen und Frauen.

Mädchen und Frauen auf dem Fußballplatz sind keine Seltenheit mehr. Auch im ländlichen Raum gibt es fußballbegeisterte Mädchen und junge Frauen. Die Sportgemeinschaft Kirchen-Hausen hat schon viele Jahrzehnte Frauen und Mädchen im Verein, früher mit einer sogenannten Freizeitsportgruppe für Frauen, nach einigen Jahren Pause wird seit 2009 intensiv Mädchenfußball angeboten. Die damalige Initiative beruhte auf dem Projekt Fußballgirls der AOK in Kirchen-Hausen. Es sollte fußballbegeisterten Mädchen die Gelegenheit geben, ohne Vereinszugehörigkeit in den Mädchenfußball zu schnuppern.

Bis heute erlebt die Sportgemeinschaft Kirchen-Hausen einen Boom, 43 Mädchen im Alter von acht bis 16 Jahren sowie 17 Frauen ab 17 Jahren aus der gesamten Raumschaft Geisingen sowie teilweise auch aus der Region Immendingen sind begeistert dabei. Bei den Bambinis, der F- oder E-Jugend sieht man immer wieder fußballbegeisterte Mädchen mit den Buben Fußball spielen. Doch reine Mädchenmannschaften sind noch recht selten, Kirchen-Hausen ist einer von zwei Vereinen des Fußballbezirks Schwarzwald, der in allen Altersklassen Mädchen und Frauenfußball anbietet. Und die aktiven Damen sind recht erfolgreich.

"Da das AOK-Projekt zeitlich begrenzt war und die SG Kirchen-Hausen sah, auf welche Begeisterung das Angebot fällt, wurde das Projekt Mädchenfußball in Eigenregie weiterbetrieben", sagt Rolf Federle, der bei der Sportgemeinschaft für die Mädchen und Damen verantwortlich ist. Ziel ist es, so Rolf Federle, allen am Fußball interessierten Mädchen die Möglichkeit zu bieten, ihrem Hobby nachzugehen und Mädchen- und Frauen Fußball dauerhaft in der Region anzusiedeln. Der Sportverein Geisingen hat darüber hinaus noch eine Damenmannschaft.

„Wir wollen den Fokus der jungen Mädchen auf Fitness, Sport und Bewegung legen und auch die Fähigkeit stärken, sich in einer Gruppe zu integrieren, statt dauerhaft am Handy zu sein", so Rolf Federle weiter. "Bei uns sind alle Mädchen willkommen, egal ob sie nun Fußballtalent haben oder nicht, wir sind manchmal auch Sozialarbeiter", resümiert der Trainer. In erster Linie steht natürlich die Verstärkung der Mannschaften im Vordergrund, aber man sieht das Angebot auch als Breitensport und sich sportlich im Team zu bestätigen. Die SG ist bestrebt, alle Mannschaften mit geeigneten Trainern zu besetzen.

Training der Mädchen ist jeden Dienstag und Donnerstag um 18.15 Uhr auf dem Sportplatz in Kirchen-Hausen. 2010/2011 nahm erstmals eine B-Juniorenmannschaft am regulären Spielbetrieb teil, zwei Jahre später die D-Juniorinnen. Im Sommer 2015 zahlte sich die Jugendarbeit aus, eine Frauenmannschaft wurde gemeldet, 2016 wurde mit den C-Juniorinnen die letzte Alterslücke geschlossen.

Frauenfußball

Die Sportgemeinschaft Kirchen-Hausen bietet seit 2009 zusammen mit der AOK und seit 2010 alleine Training für fußballbegeisterte Mädchen und Frauen an. Mit 60 Fußballeleven ist der Verein einer von zwei im Bezirk, der alle Altersklassen im Frauen- und Mädchenfußball anbietet. Die Trainer sind für die Frauen Yannic Thoma, für die B-Junioren Mario Heiss und Marco Matern, für die C-Juniorinnen Volker Mutzel und Manuel Keller und für die D-Juniorinnen sind es Rolf Federle und Ewald Stihl. (ph)