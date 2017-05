Gutmadingen Luusbuäbä-Premiere wird zum Gutmadinger Volksfest

Baaremer Musikformation stellt nach Blechduell-Siege ihre erste CD in Gutmadingen vor.

Vor einem Jahr wurde die Baaremer Luusbuäbä in der Arena Sieger des Blechduelles, nun wurde mit einem Volksfest in Gutmadingen sowohl die Saison vor heimischem Publikum eröffnet, als auch die erste CD vorgestellt. Im Heustall des "Sternen" fand die Aufnahme der CD im Januar statt, dort muszierte die muntere Truppe auch. Der Heustall war proppevoll, der "Sternen" ebenso und auch draußen bei sonnigem Wetter war kaum noch ein Platz zu finden. So wurde die Vorstellung der CD zu einem kleinen Volksfest.

Viele Fans reisten aus der ganzen Region an, um eben ihre Luusbuäbä live zu erleben und die Neuvorstellung der CD hautnah mitzuerleben. Mittels Lautsprecher wurde die Musik in alle Räumlichkeiten und ins Freie übertragen. Von diesem Event profitiert wiederum die Pfarrgemeinde, denn der Pfarrgemeinderat bewirtete die Gäste im Freien und der Erlös dieser Aktion kommt der Kirchenrenovierung zu Gute. Das gesamte Personal hatte alle Hände voll zu tun.

Die erste CD mit dem Titel „der erste Streich – frech einfach anders“ fand dann bei der Vorstellung schon viele Abnehmer. Alle Titel der CD wurden natürlich live gespielt, daneben auch das gesamte Programm der Baaremer, mit dem sie in der Region und darüber hinaus die Fans und Besucher diverser Veranstaltungen in diesem Jahr begeistern und unterhalten werden.

In der nun 16-jährigen Geschichte der Baaremer Luusbuäbä hat die Truppe ein erstes Ehrenmitglied: Der Gutmadinger Daniel Burger wurde zum Ehrenmitglied ernannt, er hat von Anfang an nicht nur musiziert, sondern auch viel organisatorische Arbeit übernommen. Aus beruflichen und privaten Gründen tritt er musikalisch nun etwa kürzer.

Der nächste Auftritt der Baaremer Luusbuäbä in der Region ist am 25. Mai beim Musikfest in Pfohren und dann beim Bergfest in Fürstenberg am 5. August.