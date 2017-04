Kirchen-Hausen Letzter Großputz vor dem Kirchen-Hausener Clubheimneubau

Sportgemeinschaft baut ein neues Clubheim. Abbruch des alten Domizils ist in acht bis zehn Wochen geplant.

Großputz an der Sportanlage, aber auch rund um und im Clubheim der Sportgemeinschaft Kirchen-Hausen war angesagt. Viele helfende Hände aller Altersgruppen waren vorhanden und halfen mit. Rentiert sich ein Großputz noch, wenn in rund acht oder zehn Wochen das Clubheim abgebrochen wird? Es beginnt ja die Rückrunde für die Mannschaften, seien es die Aktiven, die Jugendlichen der Fußballschule, die Jüngsten des Vereins, oder die zahlreichen Damenmannschaften der unterschiedlichen Altersklassen. Da muss das Clubheim sauber sein, aber auch alles funktionieren. Um das Clubheim herum hat sich viel Dreck angesammelt, etliches vertrocknetes Laub, überall wuchernde Sträucher. Wer eine solch große Anlage zu unterhalten hat, dem geht die Arbeit nicht aus. „Auch wenn das Clubheim abgebrochen wird, sollen die Benutzer in den nächsten acht Wochen nichts davon merken“, betonen Florian Rapp und Armin Stihl.

Während überall gewerkelt und geputzt wird, ist Stihl mit Rolf Federle dabei, die Vermessungsarbeiten für den Neubau durchzuführen. Die Baugenehmigung steht noch aus, weil inzwischen noch Forderungen nach einer Versickerung des Regenwassers sowie einem Ausgleich der weggenommenen Retentionfläche noch geklärt werden müssen.

Außenlampen wurden abgeschraubt und gereinigt, das komplette Clubheim mit Sanitär-, Umkleide- und Schiedsrichterkabinen gereinigt, ebenso der Aufenthaltsraum und die Küche. Die Verkaufswagen, aus denen bei Heimspielen Getränke und Speisen verkauft werden, wurden generalgereinigt, überall wurde gewischt, gesägt und geschraubt. Die Spielfelder mit Markierungen versehen, Gestrüpp beseitigt und auch die Kinderspielgeräte wurden überprüft und mit neuem Mulchmaterial als Fallschutz versehen. Der Spielplatz beim Clubheim wird von Kindern nicht nur während der Fußballspiele oder des Trainings gerne genutzt.

Die Aktiven haben bereits mit dem Spielbetrieb begonnen, auch die Damen und die Jugendmannschaften folgen demnächst. Für alle alao noch genügend Gelegenheiten, die gute Stube der Sportgemeinschaft noch zu nutzen und in Erinnerung zu behalten. Hinter den Kulissen laufen die Verhandlungen über die Baugenehmigungen, aber auch die Suche nach finanzieller Unterstützung dieses Großprojektes der Sportgemeinschaft.

Der Verein

Die Sportgemeinschaft Kirchen-Hausen wurde 1929 gegründet und wie bei allen Sportvereinen war der Sportplatz immer wieder an anderen Stellen. 1979 konnte der Verein anlässlich des 50-jährigen Bestehens das jetzige Clubheim sowie den Neubau des Sportplatzes einweihen. Der Verein hat derzeit zwei aktive Mannschaften, momentan trainiert die C-Jugend der Fußballschule in Kirchen-Hausen, ferner hat man eine AH, eine Bambini sowie F-Jugendmannschaften und rund 60 Mädchen und junge Frauen. (ph)