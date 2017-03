Leipferdingen Leipferdinger wollen selbständige Grundschule behalten

Ortschaftsrat spricht sich gegen Einrichtung einer Geisinger Außenstelle aus.

Der Leipferdinger Ortschaftsrat hat sich vor großer Zuhörerkulisse am Montagabend einstimmig dafür ausgesprochen, die örtliche Grundschule als selbständige Bildungseinrichtung weiter zu führen. Das Gremium entsprach bei der Anhörung zu dem Thema damit nicht dem Vorschlag der Stadt, die Schule in eine Außenstelle umzuwandeln. Die abschließende Entscheidung trifft in der Sache der Geisinger Gemeinderat bereits am 21. März, wenn auch das Ergebnis der morgigen Ortschaftsratssitzung von Kirchen-Hausen vorliegt.

Dem Votum war eine sachlich geführte Beratung vorausgegangen. In seinen einleitenden Ausführungen verwies Ortsvorsteher Jürgen Keller darauf, dass die Entwicklung der örtlichen Schule immer wieder das Thema war. Nachdem in Kirchen-Hausen die Schulleiterin Annemarie Mang in den Ruhestand geht und in Leipferdingen der kommissarische Schuleiter Manuel Krautheimer die Schule ebenfalls zum Ende des laufenden Schuljahres verlässt, habe die Stadt Geisingen angeregt, beide Grundschulen in Außenstellen umzuwandeln.

Aussicht auf Konrektor

Bürgermeister Walter Hengstler unterstrich, dass man sich seit geraumer Zeit nachhaltig damit beschäftige, wie es mit den Schulen in der Region Geisingen weitergehe. Zum einen mache das Land seine Entscheidungen, insbesondere auch die für eine Schule wichtige Lehrerausstattung, an den zurückgehenden Schülerzahlen fest. „Hinzu kommen fehlende Bewerber für kleine Schulen“, so Hengstler. Durch den anstehenden Wechsel in den Schulleitungen bestehe nun Handlungsbedarf. Es gelte mit einer zukunftsorientierten Lösung den Bestand der Schulen auf Jahre zu sichern.

Dies sieht Hengstler am ehesten in einer größeren Einheit gewährleistet. Mit dem Vorschlag, beide Schulen als Außenstellen unter der Leitung der Geisinger Schule zu führen, würde Geisingen wieder einen Konrektor erhalten, auch zur Leitung der Außenstellen. Hengstler gab zu bedenken keine Entscheidung zu treffen, die später nicht mehr korrigiert werden könne.

Während Rektor Jürgen Tränkler auf den fortschreitenden Lehrermangel verwies, äußerten sich auch Manuel Krautheimer und die langjährige Schulleiterin Anneli Steinkamp aus schulischer Sicht. Keller berichtete, dass sich Katja Mayer, die an der Sitzung teilnahm, um die Schulleiterstelle bewerben werde und gute Aussichten für zwei weitere Lehrerinnen bestehen. Aus dieser positiven Ausgangssituation zog er das Resümee auch unter dem Aspekt einer guten Zusammenarbeit mit der Stadt, der weiteren Selbständigkeit den Vorzug zu geben, um die örtliche Schule eher für die Zukunft retten zu können, zumal bei einer Außenstelle ein direkter Ansprechpartner vor Ort fehlen würde, die Lehrerversorgung nicht garantiert werden könne und sich die Verwaltungsstunden von elf auf drei reduzieren würden. Durch die Aufgaben bei den Außenstellen wäre ein Konrektor auch für die Stadt nicht von Vorteil. „Aus den ausgetauschten Argumenten kristallisiert sich heraus, dass eine Außenstelle zumindest derzeit nicht das Optimale wäre“, sagte Ortschaftsrat Markus Hall.

Ortschaftsrat Dieter Huber brachte es auf den Punkt: „Nach den vorliegenden Informationen brauchen wir nicht lange diskutieren, wir bleiben selbständig“. Vor der Abstimmung sprach sich Ortschaftsrat Reimund Dullenkopf auch aus Sicht der Eltern und der Bedeutung für den Ort für eine selbständige Schule aus.