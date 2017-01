Leipferdingen Leipferdinger Sänger ziehen Erfolgsbilanz

Neue Führung des Männergesangvereins Eintracht hat sich bewährt.

Keine Probleme hat der Männergesangverein 1871 Eintracht auf personellem Gebiet. In der Jahreshauptversammlung waren bei den anstehenden Wahlen alle Funktionsträger bereit, ihre Aufgaben weiter zu führen und wurden in ihren Ämtern einstimmig bestätigt. Die gegebenen Berichte verdeutlichten, dass die neue Vereinsführung, bestehend aus dem Vorstandsteam mit den gleichberechtigten Mitgliedern Rolf Fluck, Phillip Frank und Tobias Hinz, sich bewährt hat. Auch in 2016 hat der Verein den Erfolgkurs fortgesetzt.

Über die zahlreichen Aktivitäten mit der traditionellen Sichelhenke, als großem Erntedankfest und das zusammen mit dem Musikverein wieder gebotene Wunschkonzert als Höhepunkte, berichtete Schriftführer Stefan Huber. Neben den 17 öffentlichen Auftritten kam auch die kameradschaftliche Seite nicht zu kurz.

Auf geordnete Finanzen konnte Kassierer Ingo Speck verweisen. Nach den Ausführungen von Probenwart Simon Speck fanden 46 Proben statt mit einem stabilen Durchschnittsbesuch von 77,3 Prozent. Chorleiter Tobias Hilbert zog das Resümee: „Wir haben ein anstrengendes Jahr hinter uns. Mit dem Leistungsstand können wir uns sehen lassen. Unsere Auftritte haben ein Gesicht“.

Positiv bewertete er die Stimmbildungsveranstaltung des Schwarzwälder Chorverbandes. Unter dem Motto „Singen mit Leidenschaft“ ist es ihm wichtig, das durch intensives Proben erreichte Niveau mindestens halten zu können. Neue Sänger, gleich welchen Alters, sind willkommen.

Vorstandssprecher Tobias Hinz bilanzierte „ein musikalisch erfolgreiches Jahr, wir können auf unsere Leistungen stolz sein, Chorleiter Hilbert begeistert mit seinen immer neuen Ideen nicht nur das Publikum, sondern auch uns Sänger“. Der Männergesangverein hat aktuell 29 Aktive und 105 passive Mitglieder.

Nach der Zustimmung zur Satzungsänderung wurden in ihren Ämtern die drei Vorsitzenden ebenso bestätig, wie Schriftführer Stefan Huber, Kassierer Ingo Speck, Notenwarte Sven Speck und Stefan Huber, Probenwart Simon Speck, die Kassenprüfer Manfred Gruber und Arthur Fluck sowie die Stimmausschussmitglieder Günter Bank, Kai Mutzel, Daniel Frank und Ingo Weh. Ortsvorsteher Jürgen Keller dankte den Sängern für ihr Engagement und die wertvolle Bereicherung des kulturellen Lebens im Ort.