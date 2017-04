Leipferdingen Leipferdinger Mai-Wahrzeichen mit Rekordmaßen

Maibaum ist in diesem Jahr stolze 28 Meter hoch. Maibaumteam leistet ganze Arbeit.

Ein mächtiger Maibaum ziert bereits den Platz vor dem Leipferdinger Rathaus. Die Maibaumfreunde haben auch in diesem Jahr wieder für ein schönes Mai-Wahrzeichen gesorgt. Mit einer Länge von 28 Meter ist das diesjährige Exemplar des Maibaums geradezu rekordverdächtig. Mit Rücksicht auf den Konzertabend des Musikvereins am Samstag, 29. April, in der Festhalle mit Peter Schad und seinen Oberschwäbischen Dorfmusikanten, wurde der Baum bereits eine Woche früher als gewohnt aufgestellt.

Die Tradition führt auch in diesem Jahr die Gruppe der Maibaumfreunde weiter, der Günter Frank, Rolf Fluck, Dietmar Speck, Wolfgang Weh, Werner Frank, Alfred Hornung, Michael Stihl, Friedhelm Maus und Pirmin Frank angehören.

Vielfältige Vorbereitungen

Umfangreich sind immer die Vorbereitungen. Der Baum muss im Gemeindewald ausgewählt, eingeschlagen, der Stamm geschält und schließlich geschmückt werden. Neben dem gestalteten Wipfel zieren drei Kränze den Baum. Angebracht sind nicht nur das Leipferdinger Wappen und das Wappen der Kirche. Die Handwerksbetriebe des Geisinger Ortsteils sind ebenfalls auf dem Maibaum dargestellt.

Am Samstagnachmittag galt es dann den Baum mit vereinten Kräften hochzuwuchten. Das Maibaumteam hat für die kräftezehrende Aufgabe wieder Verstärkung durch freiwillige Helfer erfahren. Verfolgt von zahlreichen Zuschauern, hieß es dann unter dem Kommando von Wolfgang Weh „hau ruck“, bis die 36 Aktiven den Baum in der Senkrechten hatten.

Nach getaner Arbeit wurde das Aufstellen des Maibaumes zünftig gefeiert. Die Maibaumfreunde bedankten sich bei den Geschäftsleuten für die zur leiblichen Stärkung erhaltenen Spenden.

Was aus einer Bierlaune heraus entstand, hat schon lange Tradition, die von den Maibaumakteuren gepflegt wird. In diesem Jahr wurde bereits der 37. Maibaum aufgestellt. Beim Freilichtmuseum in Neuhausen ob Eck stellten die Leipferdinger Akteure bereits zweimal einen prächtigen Maibaum auf, der viel jedes Mal viel Beachtung fand.