Leipferdingen Leipferdinger Guggenmusik Undersibbersi ehrt ihre Treuen

Musikalische Stimmungsmacher planen 2018 Teilnahme an internationalen Guggentreffen.

Mit großem Erfolg rockt die Leipferdinger Guggenmusik Undersibbersi 1990 auf Bühnen weit über die Region hinaus und ist selbst bei internationalen Events mit von der Partie. Wie Vorsitzender Uwe Schey in seinem Ausblick in der gut besuchten Generalversammlung berichtete, werde man nach den Auftritten beim Eurocarneval in Venedig und dem internationalen Guggenmusiktreffen in Schwäbisch-Gmünd vom 26. bis 28. Januar 2018 beim Eurocarneval in Prag mit dabei sein. Neben der Bereicherung der örtlichen Fasnet sind in der kommenden Saison bedeutende Auftritte unter anderem in Engen, Tengen und Kirchen-Hausen geplant. Der weithin bekannte Guggenrock Part IX wird am 13. Januar in der örtlichen Festhalle stattfinden. Der Termin für das 30-jährige Jubiläum steht bereits fest. Gefeiert wird am 17. und 18. Januar 2020.

Der detaillierte Rückblick von Schriftführer Tobias Hinz rief die Fülle der Aktivitäten in der zurückliegenden langen Saison in Erinnerung. Zu dem Höhepunkt in Schwäbisch-Gmünd mit zehn Auftritten und dem Einsatz in der heimischen Fasnet kamen Auftritte in Konstanz, Dornbirn, Wehr, Lienheim und Lörrach.

Der Verein zählt 45 Mitglieder. Die Probezeit haben bestanden Markus Frank, Pascal Biehler und Christina Müller. Neu aufgenommen wurden Nicola Biehler und Marcel Maier.

Bettina Heizmann, gab einen Einblick in die Finanzen. Angestrebt wird, den Kassenbestand etwas aufzubessern. Zufrieden äußerte sich Dirigent Andreas Fluck über den Einsatz der Aktiven. Der nach wie vor gute Probenbesuch ermöglichte es, fünf neue Stücke aufzulegen. "Nicht nur die 17 Proben, sondern auch die elf Auftritte sind gut gelaufen“, resümierte er.

Geehrt wurden für elf Jahre Simon Gruber, Tobias Hinz und Martin Speck, für 20 Jahre Stefan Mahler. Mit Worten des Dankes wurde er nach 15 Jahren als aktives Ausschussmitglied verabschiedet.

In ihren Ämtern einstimmig bestätigt wurden Vorsitzender Uwe Schey, Schriftführer Tobias Hinz, zweiter Kassierer Florian Gruber und Kassenprüfer Armin Mahler. Als Ausschussmitglied ist Janik Wimmer neu im Vorstand. Namens der Ortsverwaltung dankte Ortschaftsrat Raimund Dullenkopf der „gut aufgestellten Truppe“ für ihr Engagement.