Leipferdingen Leipferdinger Guggenmusik Undersibbersi als Gastgeber

Die Musiker inszenieren wieder ihren beliebten Guggenrock mit vielen Kapellen. Die Gruppe hat zahlreiche Auftritte in der Region.

Mit dem "Guggenrock Part VIII" rockt die Guggenmusik Undersibbersi Leipferdingen 1990 am Samstag, 21. Januar, ab 20 Uhr wieder die örtliche Festhalle. In großen Lettern wird auf die fetzige Veranstaltung bereits an den Ortseingängen hingewiesen.

Zusätzlich absolviert die Guggenmusik über die närrische Saison wieder ein volles Programm. Mit Erfolg war man am Dreikönigstag bereits am Frühschoppen Seesattel in Konstanz. Es folgt am Samstag, 14. Januar, das 23. Internationale Monsterkonzert in Dornbirn und am 28. Januar das Guggentreffen Storchestäghüüler in Wehr. Am 4. Februar steigt die 13 Ab-Party der Kaputten 13 in Kirchen-Hausen, gefolgt am 11. Februar vom Zündschnur Trottwarschlurbi Lörrach.

Neben dem örtlichen Rock bildet die Teilnahme am 34. Internationalen Guggentreffen am 18. und 19. Februar in Schwäbisch Gmünd den absoluten Höhepunkt. In der Regel muss man sich für diese hochkarätige Veranstaltung zwei Jahre zuvor anmelden. Für die Leipferdinger hat es auf Anhieb geklappt. Am 24. Februar geht es zur Fägenxplosion nach Lienheim. Schließlich gönnt man sich am 25. Februar eine Fahrt ins Blaue.

Bei der Guggenrockparty am 21. Januar treten verschiedene Guggenbands auf. Die Emser Palast Tätscher aus Hohenems beginnen um 20.15 Uhr, ab 20.40 Uhr ist der Auftritt der Gugge Belcantos aus Baar. Die Engemer Schätterä Dätscher aus der Nachbarschaft treten um 21.20 Uhr auf und sorgen für Stimung, die dann ab 21.45 Uhr von den Riddemer Notenrätscher abgelöst werden.

Ab 22.25 Uhr spielt die Guggenmusk Seifesüder aus Leibstadt, ab 22.50 Uhr die Granada Fetza aus Deizisau, ab 23.30 Uhr die Storchestäghüüler aus Wehr und den Schluss macht die Gugge aus Leibertingen.