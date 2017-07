Leipferdingen Leipferdinger Brunnefest mit viel Unterhaltungwert

Veranstaltung des Musikvereins Leipferdingen erlebt mit Auftritt der "Lollies" eine besondere Lederhosengaudi.

Auch die zweite am Wochenende im Milibachstadl gefeierte Auflage des vom Musikverein Polyhymnia veranstalteten Brunnenfestes erwies sich einmal mehr als großer Erfolg. Über die drei Festtage wurde mit schwungvoller Musik, kulinarischen Köstlichkeiten und einem attraktiven Programm genüsslich gefeiert. Mit einer musikalischen Vielfalt gestaltete sich die Veranstaltung zu einem bunten Festival der Blas- und Volksmusik. Anstelle der beengten Verhältnisse am Rathausbrunnen, dem früheren Ort des Geschehens, bot sich den Festgästen im Milibachstadl ein fantasievoll gestaltetes Festzelt.

Zum gelungenen Start sorgten am Freitagabend die Musikvereine Dittishausen, Neudingen und Neuhausen für festliche Stimmung. Die offizielle Eröffnung lag am Samstagnachmittag ganz in den Händen von örtlichen Akteuren. Das Programm gestalteten die Polyhymnia-Musikanten, der Kirchenchor St. Michael, der Männergesangverein 1871 Eintracht und die Jugendkapelle.

Als Höhepunkt der Veranstaltung erwies sich am Samstagabend der Auftritt der "Lollies". Im Festzelt wurde auf den Lederhosengaudizug aufgestiegen. Unter dem Motto „Hau dä Zapfä inne“ schäumte die Stimmung über. Alsbald standen viele Besucher auf den Bänken oder gar auf den Tischen. Die Begeisterung schien keine Ende zu nehmen. Zuvor, durch routinierte Schläge der Vorsitzenden Felizitas Thiel, die den Festverlauf sehr positiv bewertete, ermöglicht, flossen 150 Liter Freibier.

Besonders hochwertige Blasmusik konnten die zahlreichen Besucher am Sonntag mit der Winzerkapelle Jechtingen, den Stadtmusiken Geisingen und Tengen sowie der Blaskapelle Kuttaranka erleben. Als Besonderheiten sprachen die Besucher dem Bierschemel mit Elf vollen Gläsern kräftig zu. Bei der großen Speisenauswahl war angebotene Polyhymnia-Platte der Renner.

Mit dem Kinder- und Rentnernachmittag und dem Handwerkervesper, gestaltet vom Veranstalter, den Musikvereinen Watterdingen-Weil und Riedböhringen findet das Brunnenfest am heutigen Montag, 3. Juli, seinen zünftigen Abschluss.