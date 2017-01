Leipferdingen Leipferdingen macht sich weiter fit für die Zukunft

Ein Rück- und Ausblick prägten die erste Gmond in Leipferdingen, die einmal mehr gut besucht war. Mit großem Interesse verfolgten die Zuhörer den detaillierten und mit ansprechenden Aufnahmen präsentierten Bericht von Ortsvorsteher Jürgen Keller.

Der Ortschef konnte ein erfolgreiches Jahr 2016 bilanzieren. Zum begonnenen Jahr verdeutlichte er, wie sich Leipferdingen für die Zukunft fit macht. "Durch die angestiegene Einwohnerzahl ist der Ort wieder zum zweitgrößten Stadtteil der Region Geisingen geworden", informierte der Ortsvorsteher. Jürgen Keller zeigte sich angetan, dass durch die gute Finanzlage der Stadt Geisingen auch in Leipferdingen in 2017 eine große Zahl von Projekten realisiert werden kann. „ Ohne die anfallenden Unterhaltungsmaßnahmen beträgt das diesjährige Investitionsvolumen in Leipferdingen 800 000 Euro“, konstatierte Keller, verbunden mit dem Dank an die Stadt, die durch Bürgermeister-Stellvertreter Paul Haug vertreten war, und an den Gemeinderat.

Im neuen Haushalt steht über allem der Einstieg in das künftige Neubaugebiet Hanfgärten mit dem die Voraussetzungen für die weitere bauliche Entwicklung geschaffen werden. Noch im Januar laufen die Grunderwerbsverhandlungen an mit anschließendem Einstieg in das Bebauungsplanverfahren. Nach mehreren Beratungen richtete der Ortschaftsrat, auch im Hinblick auf die steile Hanglage und die naturschutzrelevante Fläche, den Fokus weg von dem Gebiet „Ob den Häusern“ und hin zu den Hanfgärten, zumal dieser Bereich das vierfache Entwicklungspotenzial biete.

Trotz den Neubauflächen legt die Ortsverwaltung großen Wert auf die Innenentwicklung, verbunden mit dem Appell sich bietende Möglichkeiten auszuloten. Weitere größere Projekte sind Belagsarbeiten am Gehweg an der Mühltalstraße mit Verlegung der Leerrohre für das künftige Glasfasernetz, die Teilverkabelung der Stromleitung „Ob den Häusern“, die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, Arbeiten an der Leichenhalle und die Aufwertung des Rathauses durch neue Fenster und Außentüren mit Fassadenanstrich. Bevor steht die Herausgabe der Ortschronik, Teil zwei. Agnes und Franz Urban Stihl widmen sich dieser zeitintensiven Arbeit.

Lang war die Reihe der im vergangenen Jahr umgesetzten Projekte. Bedauert wurde, dass der Gehweg an der Sankt-Michael-Straße vor Weihnachten nicht fertig gestellt werden konnte. Das ausgebaute Teilstück verdeutlicht jedoch den rollstuhl-, kinderwagen- und rollatorfreundlichen Ausbau.

Leipferdingen zeichnet sich durch ein hohes Maß an ehrenamtlichem Engagegment der Bürger aus. Auf vielen Gebieten erfolgten lobenswerte Einsätze. Wohl weithin einmalig ist der ins Leben gerufene Helferkreis „Pro Leipferdingen“ , der sowohl von Flüchtlingen, als auch von Einwohnern genutzt werden kann. Ortschaftsrat Markus Hall berichtete über durchgeführte Arbeiten an den Feldwegen. Er dankte im Namen des Ortschaftsrates Jürgen Keller für seinen überaus aktiven Einsatz für die Belange des Ortes.



Leipferdingen in Zahlen

786 Einwohner lebten 2016 in Leipferdingen (Vorjahr 777). Es gab sechs Geburten (neun) und sieben Sterbefälle ( acht). Zwei Paare wurden getraut (2015: eine Trauung), ferner gab es zwei goldene Hochzeiten. Eine Person ist über 90 Jahre alt. Kindergartenkinder: 21 (20), Grundschüler:30 (32). Der Ortschaftsrat hatte neun Sitzungen (sechs), es gab sechs Baugesuche (acht), der Ortsvorsteher hatte 133 Termine (125). (wf)