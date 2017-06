Leipferdingen Leipferdingen listet Haushaltswünsche für 2018 auf

Umbau des Feuerwehrgerätehauses und neues Baugebiet stehen ganz oben auf dem Wunschzettel.

In der Kommunalpolitik legt Ortsvorsteher Jürgen Keller Wert auf Transparenz. Nach den Erfolgen in den vergangenen zwei Jahren stellte er zusammen mit den Mitgliedern des Ortschaftsrates die Etatwünsche für das kommende Jahr nicht wie allgemein üblich am Ratstisch zusammen, sondern nahm die Erfassung wieder im Rahmen eines Ortsrundganges vor. Über 30 interessierte Einwohner, auch Vertreter der Vereine, begleiteten den Ortschef mit seinen Räten auf ihrer mehrstündigen, als „ Tour de Leipferdingen“ betitelten Erkundungstour und gaben Hinweise und äußerten Wünsche. Die in zwei Straßen vorgebrachten Anliegen der Anwohner werden an den Bauhof weiter gegeben. Keller gab bei der Besichtigung einen Überblick über die erledigten Maßnahmen, wie den Ausbau des Gehweges an der St. Michael-Straße oder die Verschalung an der Leichenhalle zum Schutz gegen Bienen. Positiv bewertet wurden auch die neuen Ortseingangstafeln, die sich gut für die Ankündigung von Veranstaltung eignen.

Notiert wurden auch immer wieder auftretende Probleme wie lose Randsteine, nicht zugängliche Hydranten oder Abdeckungen von Wasserabsperrschiebern, die an das Straßenniveau anzupassen sind. Seitens der Vereinsvorstände wurden kleinere Maßnahmen in den Vereinsräumen für notwendig erachtet. Auch zukunftsorientierte Projekte wurden angesprochen. Hierzu zählte der Sachstand des künftigen Neubaugebietes „Ob den Hanfgärten“. Die Hochwassergefahrenkarten und in diesem Zusammenhang die Planung eines Rückhaltebeckens in Richtung Watterdingen sind ein Thema, das die Einwohner besonders bewegt. Feuerwehrkommandant Tobias Heizmann gab Erläuterungen zum Umbau des Feuerwehrhauses. Die Planungen sind bereits angelaufen.

Die „Tour de Leipferdingen“ ergab für den städtischen Haushalt des kommenden Jahres folgende Wünsche: Erschließung des Neubaugebiets „Ob den Hanfgärten“, Umbau des Feuerwehrgerätehauses, Verbesserung der Bühnenbeleuchtung in der Festhalle und Ersatzbeschaffung von Geschirr, Aufbringung des Feinbelages in der Scheibenbuckstraße und der Straße „Ob den Häusern“, Erneuerung der Brücke und des Zaunes am Spielplatz, teilweise neue Sanitäranlagen in den Rathaus-WCs, Installation weiterer Straßenleuchten bei der Umstellung auf LED, Sanierung der Einfahrt Tannenweg-Mühltalstraße sowie Beschaffung eines Kühlschrankes für die Neuhauhütte.