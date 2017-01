Gutmadingen Landesliga als große Gutmadinger Aufgabe

FC Gutmadingen lässt nach Aufstieg nicht locker. Steffen Moser neuim Führungsquartett.

Personell gibt es beim FC Gutmadingen Veränderungen an der Spitze: In das Führungsquartett wurde bei der Hauptversammlung Steffen Moser neu gewählt, Dominic Huber gab hier sein Amt ab. Neuer Jugendleiter wurde Nikolai Haves, der das Amt von Tobias Willmann übernahm, zweiter Jugendleiter wurde Marius Münzer. Tobias Willmann und Dominic Huber bleiben dem FC als Beisitzer erhalten. Der FC spielt in der höchsten Spielklasse seit seiner Gründung und auch von allen Vereinen der Region Geisingen, in der Landesliga. Derzeit allerdings auf einem abstiegsbedrohten Platz. Volkhard Ohnmacht, verantwortlicher Vorsitzender für den Bereich Spielbetrieb, wie auch Trainer Heinz Jäger betonten übereinstimmend: „Wir sind in die Landesliga aufgestiegen, um drin zu bleiben“. Und Jäger, dessen Vertrag auch für die nächste Saison verlängert wurde, appellierte an die Spieler, dem FC treu zu bleiben: „Es lohnt sich, sich für den FC als Spieler zu quälen, der FC ist landesligatauglich. Er attestierte der jungen Führungsmannschaft des FC eine tolle Arbeit unter Applaus der Teilnehmer in der gut besuchten Versammlung.

Dass die Landesliga nicht nur die Spieler fordert, sondern die gesamte Führungsmannschaft des FC, wurde aus den einzelnen Berichten deutlich. Es wurde rund um die beiden Sportplätze wie auch das Clubheim viel gearbeitet und auch investiert. Der Spielbetrieb hat sich enorm verteuert und dennoch wurde dieser arbeitsmäßige und vor allem auch finanzielle Kraftakt gut gemeistert, nicht zuletzt durch viele Sponsoren, aber auch durch Aktionen des Fördervereins. So wurde beispielsweise eine neue Beregnungsanlage für den Trainingsplatz eingebaut, die knapp 6000 Euro kostete, 5700 Euro fordern die Energiekosten wie Gas und Strom und rund 39 000 Euro wurden für die Sportanlagen und das Clubheim aufgewendet. Der FC hat derzeit 216 Mitglieder, davon sind 54 aktiv.

Bei den Berichten wurde auch eines deutlich, beim FC stimmt die Kameradschaft innerhalb der Mannschaften und des Vorstands, was sich auch auf die Unterstützung der ganzen Bevölkerung auswirkt. Das Wir-Gefühl ist in Gutmadingen weit verbreitet. Im letzen Jahr wurden sowohl der Förderverein, als auch der Vorstand des FC größtenteils neu besetzt, anfängliche Probleme der Kommunikation gehören der Vergangenheit an.

Der neue Jugendleiter Nikolai Haves wurde vor wenigen Wochen bei der DFB-Aktion “Fußballhelden“ zum Sieger im Fußballbezirk Schwarzwald gekürt. Die Nachwuchsfußballer werden ab der E-Jugend in der Fußballschule trainiert (15 Spieler), die F-Jugend und Bambinis gemeinsam mit der SG Kirchen-Hausen. Für die Fußballschule stellt der FC fünf Trainer beziehungsweise Betreuer. Die E-Jugend trainiert in Gutmadingen, in der nächsten Saison 2017/2018 ist es die A-Jugend, wie Tobias Willmann in seinem Bericht erwähnte.

Ortsvorsteher Norbert Weber konnte in kurzer Zeit nicht nur den Vorstand des FC Gutmadingen und des Fördervereins entlasten und die Wahlen des FC erfolgreich leiten, sondern auch den Dank für das sportliche Aushängeschild FC im Namen des Ortschaftrates übermitteln.

„Der FC ist mit seinen vielen Aktionen auch eine Stütze der Dorfgemeinschaft“, unterstrich Weber.

Ehrungen

Der FC Gutmadingen wurde 1921 gegründet, und stieg im letzten Jahr souverän in die Landesliga auf. Erstmals in der Vereinsgeschichte spielt man in dieser Liga. Verabschiedet wurde bei der Versammlung mit einem Präsent Maria Engesser, die viele Aufgaben innehatte. Kassiererin, Mitgliederverwaltung, Schriftführerin und bei der Bewirtschaftung des Clubheims. Geehrt wurde Dieter Amma für 40-jährige Mitgliedschaft, die anderen zur Ehrung anstehenden Mitglieder (Carola Henze für 25 Jahre und Manfred Schmid sowie Hans Joachim Stöffler für 50 Jahre) waren verhindert. (ph)