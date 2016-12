Aulfingen Laienspieltruppe begeistert das Publikum

Mit dem Lustspiel „Frühlingserwachen oder Auf gute Nachbarschaft“ gelang der Theatergruppe des Musikvereins Aulfingen wieder ein Volltreffer.

Die engagierten Schauspieler gestalteten heuer im Turnuswechsel die Gemeindeweihnachtsfeier am ersten Weihnachtstag, nachdem der Sportverein im vergangenen Jahr die längst zur Tradition gewordene Veranstaltung ausgerichtet hatte.

Unter der Regie von Alexandra Meißner und Cornelia Burgert setzten die acht Schauspieltalente mit Wortwitz, eindrucksvoller Gestik und Mimik und bewundernswerter Darstellungskraft die Komödie so richtig ins Szene.

Nach der Begrüßung durch Daniel Biehler vom Vorstandsteam hieß es Bühne frei. Der Inhalt des Dreiakters: Die Freunde Hans-Peter (Klaus Heizmann) und Ernst-Wolfgang (Jonas Heizmann) führen mit ihren Frauen Irmtraud (Christina Fröhlin) und Rosemarie (Christine Wullich) ein Leben in geregelten Bahnen. Doch die Ruhe wird gestört. Es kündigen sich neue Nachbarn an und ab da ist alles anders.

Klaus (Alfred Messmer) und Friedhelm (Hans-Jürgen Keller), die beiden Rocker, haben eine alte Bude in dem Dorf geerbt. Sie bringen die Weiber ganz schön durcheinander und kommen mit den eifersüchtigen Ehemännern hintereinander. Die ledigen Geschwister Ulrike (Betina Bernauer) und Margarete (Ilona Heizmann) sind als Tratschweiber des Dorfes hinter den beiden Rockern her und duellieren sich mit den anderen zwei Frauen. Keiner weiß schließlich so richtig, was in einer verhängnisvollen Nacht passiert ist, jedenfalls hängen danach zwei Damenhöschen am Maibaum im Dorf. Doch die dubiose Geschichte nimmt ein Happy–End: Die Unterhosenaffäre kann aufgeklärt werden, ohne dass an jemandem etwas hängen bleibt.

Für die spannenden Darbietungen, die die Lachmuskeln des Publikums stark strapazierten, erhielten die Darsteller als verdienten Lohn von der voll besetzten Halle lang anhaltenden Applaus. Die Besucher erlebten einen schönen Abend. Sie konnten von der Tombola obendrein noch tolle Preise mit nach Hause nehmen.