Geisingen Kultusministerin räumt bei Geisinger Schulthema Fehler ein

Der Geisinger Gemeinderat befasst sich erneut mit der künftigen Rolle der Grundschulen in Leipferdingen und Kirchen-Hausen.

Groß war die Enttäuschung bei den Geisinger Stadträten und Bürgermeister Walter Hengstler über die Reaktion von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) auf den Antrag, die Grundschulen in den Ortsteilen Leipferdingen und Kirchen-Hausen in Außenstellen der Grundschule Geisingen umzuwandeln. Der Gemeinderat hatte seine Anstragstellung an die Bedinungen geknüpft, dass die Lehrerversorgung in den künftigen Außenstellen gesichert und die Konrektoren-Stelle zeitnah besetzt wird, damit den Außenstellen ein fester Ansprechpartner zur Seite gestellt werden kann. Diese Zusicherungen verwehrte die Kultusministerin in einem ersten Antwortschreiben, woraufhin der Gemeinderat den Antrag zurückzog.

Zwischenzeitlich ist Bewegung in die Sache gekommen. Nach Gesprächen mit Schulpräsident Thomas Hecht – er leitet die Abteilung Schule und Bildung beim Regierungspräsidium Freiburg – und Schulamtsdirektor Karlheinz Deußen vom Schulamt Konstanz sowie Kultusministerin Susanne Eisenmann sei jetzt eine Lösung für die Grundschulen in der Raumschaft Geisingen in greifbarer Nähe, meinte Bürgermeister Walter Hengstler im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Die Kultusministerin habe bei einer bildungspolitischen Diskussion in der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule in Tuttlingen Fehler bei der Bearbeitung des Geisinger Antrags eingeräumt. Schulpräsident Hecht und Schulamtsdirektor Deußen hätten, so Hengstler weiter, dargelegt, dass die Lehrerversorgung an den Grundschulen in Geisingen, Kirchen-Hausen und Leipferdingen sichergestellt werde. Die Konrektorenstelle an der Geisinger Schule werde allerdings nur dann ausgeschrieben, wenn der Antrag auf Umwandlung der Grundschulen in den beiden Ortsteilen wieder aufgenommen werde, weil aus Sicht der Schulbehörden nur in diesem Fall die Schülerzahl dauerhaft bei über 180 liege.

Bei der Sitzung des Geisinger Gemeinderats am Dienstag, 20. Juni, wird das Thema angesichts der neuesten Entwicklungen erneut auf der Tagesordnung stehen. "Der Gemeinderat wird dann darüber entscheiden, ob es bei der Rücknahme des Antrags bleibt oder ob der ursprüngliche Antrag auf Umwandlung der Grundschulen in Kirchen-Hausen und Leipferdingen in Außenstellen der Grundschule Geisingen wieder aufgenommen wird", erklärte Hengstler.

Auch der CDU-Landtagsabgeordnete Guido Wolf bestätigte die jüngsten Entwicklungen rund um die Geisinger Grundschullandschaft. "Mit Blick auf die Umwandlung der Grundschulen in Kirchen-Hausen und Leipferdingen in Außenstellen der Grundschule Geisingen räumte die Ministerin Mängel bei der Bearbeitung dieses Antrags ein und brachte ihr Bedauern über die erfolgte Vorgehensweise zum Ausdruck", teilte Wolf im Nachlauf zur bildungspolitischen Diskussion mit Kultusministerin Eisenmann in Tuttlingen mit. "Ich freue mich", so Wolf weiter, "dass es gelungen ist, alle Akteure an einen Tisch zu bekommen, um nun eine Lösung im Sinne der Stadt Geisingen, vor allem aber im Sinne der zu beschulenden Kinder in der Raumschaft Geisingen zu finden." Der Landtagsabgeordnete hatte sich mit einem Schreiben, in dem er das Anliegen Geisingens unterstützte, an die Kultusministerin gewandt.