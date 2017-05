Kirchen-Hausen Krisen inspirieren Kirchen-Hausenerin zu einem Buch

Michèle Yasmine Godest aus Kirchen-Hausen blickt auf ihr Leben zurück und gibt ihr Debüt als Autorin.

Sie schreibt über ihr Leben und über Krisenzeiten, die ihr Leben geprägt haben. Michèle Yasmine Godest, Sozialpädagogin aus Kirchen-Hausen, schildert in ihrem Buch „Mein Weg mit Christus – ein Weg der Einweihung“, wie man das Leben auch mit schwierigen Erfahrungen und einschneidenden Erlebnissen bewältigen kann. Ein tiefverwurzelter Glaube an Christus, so sagt die Buchautorin, sei der Schlüssel zu ihrem Leben geworden.

Das begann 1956, vor 61 Jahren, als Michèle Yasmine Godest im elsässischen Straßburg geboren wurde: Der Vater war Bretone, die Mutter eine Deutsche aus Schwenningen.

Im Alter von zwei Jahren erkrankte Michèle Godest an Kinderlähmung und war von der Gürtellinie abwärts gelähmt. „Ich habe mit viel Eigeninitiative wieder zu laufen gelernt“, sagt sie, „ich bin ein Mensch, der viel Kraft hat.“ Und die schmächtige Frau weiß auch, dass ihre Kraft aus dem Glauben kommt und „aus dem Wissen, im Alltag jede Sekunde von Christus geführt zu sein“, sagt sie, „das ist der tiefere Sinn für mich, der etwas bewirkt hat, Gott ist eine Kraft, die für alle da ist und die wir in unserem Herzen tragen“. Davon ist die Frau überzeugt.

Sie hat erlebt, welch tiefer Einschnitt die Kinderlähmung für sie war, „aber es war auch eine Erfahrung, die mir Kraft gegeben hat“. So habe sie ihre Kindheit als schwierige Zeit erlebt, sie wisse was Leid und Krankheit bedeuten, „ich weiß aber auch, wie ich darüber hinweg komme. Auch wenn tiefste Dunkelheit herrscht, ist auch Christus da, der mich trägt“, schildert Michèle Yasmine Godest ihre Erfahrungen im Leben. Diese hat sie nun in einem Buch niedergeschrieben.

Sie beschreibt darin ihren persönlichen Lebensweg „mit all seinen Höhen und Tiefen“. Der Glaube und spirituelle Erlebnisse habe sie Wahrheiten erkennen lassen. In ihrem Buch wolle sie zeigen, dass man nicht in Krisen und Leid gefangen bleiben müsse. Vielmehr stecken „Kräfte in uns, die wir erkennen dürfen und damit unsere Lebensspur neu gestalten und beleben.“

Als Sozialpädagogin bietet Godest Beratung und Begleitung von Menschen mit Behinderung an, aber auch Sterbebegleitung für schwer kranke Menschen. Sie arbeitet dabei in einer Gruppe für pflegende Angehörige mit, die im Bereich Schwarzwald-Baar und Tuttlingen aktiv ist. Ziel ist: Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Denn es seien vorwiegend Angehörige von Behinderten, die unter Kraftverlust leiden und Unterstützung brauchen.