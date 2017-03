Geisingen Kormoran bereitet Geisinger Anglern Sorgen

Küstenvogel plümdert Fischgewässer der Geisinger Anglervereinigung. Treue Mitglieder geehrt.

Der Kormoran hält sich immer mehr am Fischbestand im Vereinsgewässer der Anglervereinigung Geisingen schadlos. Im Winter, als viele Seen in der Region zugefroren waren, konnten täglich mehr als ein Dutzend dieser eigentlichen Küstenvögel, die inzwischen auch im Binnenland heimisch sind, gezählt werden. "Sie fischen gemeinsam und räumen den Fischbestand buchstäblich auf", unterstrich Gewässerwart Ralf Seilnacht in der Hauptversammlung. Es sei ein Schadvogel, der auf der Baar ganzjährig eigentlich nichts zu suchen habe, aber unverständlicherweise geschützt sei. Bei der Generalversammlung der Anglervereinigung Geisingen wurde auch ein Rückblick auf das Jubiläum anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Vereins gezogen. "Es war ein Fest", so der Vorsitzende Paul Haug, "das für die Mitglieder und Besucher beim Jubiläumsabend noch lange in Erinnerung bleibt." Man habe dem Anlass entsprechend gefeiert, resümierte der Vorsitzende. Mit dem Fischessen an Aschermittwoch in der Mensa und dem Foyer der Stadthalle habe der Verein ein neues Angebot geschaffen, das sehr gut angenommen werde.

In diesem Jahr steht wieder die Donauputzete am 25. März auf dem Plan, ferner wurde im letzten Herbst entlang des Donaualtarmes abgestorbenes Gehölz entfernt. Dort soll im Frühjahr ein Naturlehrpfad errichtet und eingeweiht werden. Der Donaualtarm soll in der Gewässergüte verbessert werden, im Gemeinderat wurde das Projekt vorgestellt, die Angler werden das Projekt konstruktiv begleiten. Bürgermeister Walter Hengstler lobte die Angler für ihr Engagement für die Umwelt und die Zusammenarbeit mit der Stadt. Beim Straßenfest sind die Angler wieder dabei, ferner ist am 5. September beim Kinderferienprogramm das Fischmobil des Landesfischereiverbandes gebucht. Geehrt wurden vom Vorsitzenden noch Andrej Reinhardt mit der Vereinsehrennadel in Bronze und Alexander Ehler mit der Ehrennadel in Silber.