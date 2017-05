Geisingen Konfirmation in Geisingen

In Geisingen wurden am Sonntag neun Jugendliche konfirmiert

Neun Jugendliche wurden in der evangelischen Markuskirche in Geisingen konfirmiert. Den Gottesdienst zelebrierte Pfarrerin Silke Bauer-Gerold (Bildmitte).Die Konfirmanten sind Steven Günter, Fabian Pendizialek und Niklas Schrawattke aus Geisingen, Samira Kehm und Mira Stöffler aus Gutmadingen, Leonie Trendle und Hannes Türke aus Kirchen-Hausen sowie Christian Hermes und Sophie Hoffmann aus Immendingen/Zimmern. Da die Konfirmation am Muttertag stattfand, erhielt jede Mutter von ihrem Konfirmanten am Schluss des Festgottesdienstes eine Rose. Bild: Paul Haug