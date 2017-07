Leipferdingen Kommissarischer Leiter der Leipferdinger Grundschule verabschiedet

Manuel Krautheimer wird zum neuen Schuljahr Lehrer in Uhldingen-Mühlhofen.

Ortsvorsteher Jürgen Keller und die Elternbeiräte nahmen die Lesenacht der vierten Klasse der Leipferdinger Grundschule zum Anlass, um den kommissarischen Rektor der Schule, Manuel Krautheimer, zu verabschieden.

Als Elternbeiratsvorsitzender dankte Reimund Dullenkopf auch im Namen der Elternbeiräte und der Eltern dem scheidenden Schulleiter für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Worte des Dankes und der Anerkennung sprach gleichsam Ortsvorsteher Jürgen Keller auch im Namen von Bürgermeister Walter Hengstler. Er dankte Manuel Krautheimer für seinen lobenswerten Einsatz an der Leipferdinger Schule und würdigte insbesondere, dass er sich in dem zu Ende gehenden Schuljahr als kommissarischer Rektor zur Verfügung stellte und damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der örtlichen Schule leistete. Alle Anwesenden wünschten ihm sowohl beruflich als auch privat alles Gute.

Manuel Krautheimer dankte seinerseits für die anerkennenden Worte und die guten Wünsche. Er gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge, betonte er. In Leipferdingen habe er sich sehr wohl gefühlt. Er freue sich jedoch darüber, dass er nun eine Lehrerstelle in Uhldingen-Mühlhofen übernehmen könne um damit in der Nähe seiner Familie zu sein, die ihn dringend brauche.