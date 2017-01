Kirchen-Hausen Kirchenchor Kirchen-Hausen zeichnet treue Sänger aus

Der katholische Kirchenchor Kirchen-Hausen geht mit dem bisherigen Vorstand ins neue Vereinsjahr. Bei der Generalversammlung wurden zahlreiche aktive Sängerinnen und Sänger für ihre langjährige Zugehörigkeit zum Chor oder zum Vorstand ausgezeichnet.. Artur Honold und Annemarie Klostermann halten dem Verein seit 50 Jahren die Treue.

Der Kirchenchor zog Mitte letzten Jahres vom Dachgeschoss des Rathauses in den Pfarrsaal als Probelokal um. „Wir fühlen uns im Pfarrsaal sehr wohl“, betonte der erste Vorsitzende Edmund Elsässer. Allerdings müsse man auch einmal wegen anderweitiger Belegung Kompromisse eingehen und eventuell eine Probe verlegen, was in dieser Woche der Fall ist. Der Chor umrahmte im letzten Jahr Gottesdienste in Kirchen-Hausen und in Hintschingen sowie in der evangelischen Kirche in Geisingen und hatte auch sonst etliche Aktivitäten, wie aus dem wie immer ausführlich und humorvollen Bericht von Schriftführer Martin Schelling hervorging. Auch die Kameradschaft im Chor wurde vielfach gepflegt.

Edmund Elsässer konnte an Artur Honold und Annemarie Klostermann die Urkunde des Diözesancäcilienverbandes sowie ein Dankesschreiben von Erzbischof Stephan Burger überreichen. Beide sind seit 50 Jahren aktiv im Chor.

Annemarie Klostermann war zudem vier Jahre Beisitzer, 22 Jahre Kassiererin und ist nun seit vier Jahren Kassenprüfer. Artur Honold war zwölf Jahre zweiter und sechs Jahre erster Vorsitzender und ist seit 13 Jahren Beisitzer. Pauline Elsässer singt seit 45 Jahren im Chor, Michael Hötzer seit zwei Jahrzehnten, er ist seit 2006 Vizedirigent und seit 2009 Kassierer. Verabschiedet aus dem Vorstand als Beisitzer wurde Walter Bernauer, der dem Gremium seit 1971 angehört, davon 20 Jahre als erster Vorsitzender.

Dirigentin Beate Gschlecht ging auf den gesanglich-musikalischen Teil des letzten Jahres ein und appellierte, Werbung für neue Sänger zu machen.

Im Amt bestätigt wurden Edmund Elsässer als Vorsitzender und Brigitte Moosmann als Stellvertreterin, Kassierer Michael Hötzer, Schriftführer Martin Schelling sowie die beiden Beisitzer Artur Honold und Thomas Gschlecht.