Kirchen-Hausen Kirchen-Hauser Hexenpost mit Premiere

Zum 30. Mal wird am kommenden Samstag, 28. Januar, die Hexenpost verkauft und erstmals versteigern die Hexen dazu einen Kalender.

Das Redaktionsteam unter der Leitung von Karsten Pollmer hat viel Hexen-Hirnschmalz eingebracht, denn die diesjährige Hexenpost ist eine besondere Ausgabe: Es ist eine närrische Jubiläumsausgabe und deshalb ist sie auch umfangreicher als in den Vorjahren. In der Hexenpost stehen so manche Missgeschicke von leidgeplagten Einwohnern und zur Jubiläumsausgabe noch zusätzlich aus jedem Jahr eine „Highlightseite“.

„Hatten wir in den Vorjahren so zwischen 35 und 40 Geschichten, sind es in diesem Jahr rund 50“, betont der seit letztem Jahre amtierende Hexenmeister Florian Rapp. Und die Hexen, die dann am Samstag von Haus zu Haus ziehen, haben noch ein ganz besonderes Schmankerl im Angebot: einen Hexenkalender. Vorgabe war, so Florian Rapp, Hexen in jedem Monat zu einem bestimmten Thema auf Gemarkung Kirchen-Hausen abzubilden. Wer bringt noch Ende Januar einen Kalender an den Mann? Es ist eigentlich mehr als nur ein Kalender, es ist ein lustiger Bildband. Hexen auf einem alten Traktor im März beim Pflügen, im Sommer eine badende Hexe im See oder im Dezember zwei Hexen beim Backen von Plätzchen, bis zum Februar 2018. Es gibt von diesem Kalender aber nur 30 Exemplare. Jeder der zehn Trupps, die die Hexenzeitung verkaufen, hat aber nur drei Exemplare dabei. „Es läuft ab wie eine Auktion, entweder ein Sofortkauf oder ein Angebot“, informiert Rapp. Das wird notiert und wer in der Straße das höchste Angebot hat, wird dann am Hexensonntagmorgen, am 29. Januar, festgestellt.

„Dann bringen die Hexen den Kalender persönlich vorbei“, betont Rapp. Am Hexensonntag, 29. Januar, sind die Hexen wieder unterwegs und hier findet auch noch die Taufe von drei neuen Hexen statt. In der Hexenpost steht neben lustigen Beiträgen auch noch der Fasnetfahrplan der Narrenzunft Latschari 1911.

Viel vor haben die Narren über Fasnet. Am Samstag, 4. Februar, ist K13ab Party in der Festhalle, am 12. Februar Narrentag Riedöschingen, 18. und 19. Februar nehmen sie am Narrentreffen in Aulfingen teil. Der Schmotziger Donnerstag, 23. Februar, startet um 6 Uhr mit Antrommeln, es folgen Kindergarten- und Schülerbefreiung, Rathausübernahme, 13.30 Uhr Umzug, 19.30 Uhr Hemdglonkerumzug, anschließend ist Hemdglonkerparty im Sternen. Am Samstag 25. Februar, ist Latscharisamstag. Der Zunftabend findet am Sonntag, 26. Februar, statt, das Motto lautet „Tierisch gut“. Am Montag findet der Umzug um 13.30 Uhr statt, am Dienstag, 28. Februar, sind um 13.30 Uhr Fasnetspiele der Kaputten 13, abends Hexenverbrennung mit Feuerwerk und Kehrausball.

Latschari

Die Narrenzunft Latschari Kirchen-Hausen wurde 1911 gegründet. Die Hexengruppe wurde 1951 gegründet, die Holzmaske besteht seit 1961. Die Figur des Latschari feiert in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag und vor 45 Jahren, 1973 wurde die Zunft in die Vereinigung aufgenommen. Die erste Hexenzeitung wurde vor 30 Jahren unter dem damaligen Hexenmeister Rainer Neumann herausgegeben, und im nächsten Jahr feiern die Hexen die 40. Hexenverbrennung. (ph)