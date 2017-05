Geisingen Kirchen-Hausens Guggenmusik Kaputte 13 veranstaltet Guggentreffen

Kirchen-Hausens Guggenmusik Kaputte 13 wird nächstes 35 Jahre alt und feiert dies am 2. und 3. Februar 2018 mit einem Guggentreffen

Kirchen-Hausen (ph) Die Guggenmusik Kaputte 13 von Kirchen-Hausen wird im nächsten Jahr 35 Jahre alt. Diesen Geburtstag wird sie an zwei Tagen, am 2. und 3. Februar, in Kirchen-Hausen gebührend feiern. Am Samstag, 3. Februar, findet ein Umzug statt.