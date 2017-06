Geisingen Kirchen-Hausener und Leipferdinger Grundschule auf dem Prüfstand

Geisinger Gemeinderat berät erneut darüber, ob die Einrichtungen in Leipferdingen und Kirchen-Hausen Selbständigkeit verlieren sollen.

Zum wiederholten Mal befasst sich der Gemeinderat bei seiner nächsten Stzung am Dienstag, 20. Juni, mit der Frage, ob die Grundschulen in den Geisinger Ortsteilen Leipferdingen und Kirchen-Hausen ihre Selbständigkeit verlieren und zu Außenstellen der Grund- und Werkrealschule Geisingen umgewandelt werden sollen. Einen entsprechenden Antrag hatte der Gemeinderat im März dieses Jahres gefasst, dann aber im Mai wieder zurückgezogen, nachdem Landeskultusministerin Susanne Eisenmann sich nicht auf die Bedingungen, mit denen der Gemeinderat seine Entscheidung verknüpft hatte – im Wesentlichen ging es dabei um eine gesicherte Lehrerversorgung für die künftigen Außenstellen und die Besetzung der Konrektorenstelle an der Geisinger Schule -, einlassen wollte. Mittlerweile hat Kultusministerin Eisenmann Fehler bei der Bearbeitung des Geisinger Antrags eingeräumt. Nach Gesprächen mit Schulpräsident Thomas Hecht und Schulamtsdirektor Karlheinz Deußen zeichnet sich laut Bürgermeister Walter Hengstler ab, dass die Lehrerversorgung an den Schulen in Geisingen, Leipferdingen und Krichen-Hausen gewährleistet und auch die Besetzung der Konrektorenstelle erfolgen kann, sofern Geisingen den Antrag auf Umwandlung der beiden Ortsteil-Schulen in Außenstellen der Geisinger Schule erneuert.

Außerdem beschäftigt sich der Gemeinderat mit einer Anpassung der Elternbeiträge für die Kindergartenjahre 2017/2018 und 2018/2019.

Ebenfalls auf der Tagesordnung des Stadtparlaments steht die Inkraftsetzung des Bebauungsplans „Roosgarten Nordost“, der sich auf ein Baugebiet im Ortsteil Aulfingen bezieht.

Zudem sieht die Agenda des Gemeinderats die Vergabe von Bauleistungen für die Erschließung des Baugebiets „Roosgarten Nordost“, die Fertigstellung der Straße „Hinterhofen“ in Gutmadingen, sowie die Sanierung des Gehwegs an der Mühltalstraße und für den Fußweg „Ob den Häusern“ in Leipferdingen vor.

Neben diversen Bauanträgen befindet das Stadtparlament auch über einen Antrag auf zusätzliche Vereinsförderung in Höhe von 4700 Euro, den die Sportgemeinschaft Kirchen-Hausen vor dem Hintergrund ihres Clubheim-Neubaus gestellt hat.

Auch über die Frage, ob die Donaubergland Marketing und Tourismus GmbH in eine reine kommunale GmbH umgewandelt und mit Dienstleistungen „von allgmeinem wirtschafltichen Interesse“ betraut werden soll, wir der Gemeinderat befinden.

Das Stadtparlament tagt im Sitzungssaal des Geisinger Rathauses, die öffentliche Sitzung beginnt um 19.30 Uhr.