Kirchen-Hausen Kirchen-Hausener Zunftball mit tierischem Spaßfaktor

Narren brillieren auf der Bühne. Lustige Einblicke in animalische Verhaltensweisen.

Tierisch gut war nicht nur das Motto des diesjährigen Zunftabends der Latscharis Kirchen-Hausen, sondern tierisch gut war der Zunftabend insgesamt. Da tummelten sich allerlei Viehchereien auf der Bühne, von Hühnern über Frösche, Pinguine bis zu Chamäleons. Ein bunt gemischtes Programm servierten die Akteure der Kirchen-Hausener Fasnet dem Publikum in der vollbesetzten Kirchtalhalle. Gestartet wird dabei traditionell mit dem Einmarsch von Narrenrat, Narrenvater und Narrenmutter, den Latscharis und Hexen und nach der Begrüßung und den Ehrungen folgt der gemeinsame Brauchtumstanz.

Äffle und Pferdle alias Thomas Lehmann und Alexander König führten durch das Programm und der Musikverein, der den Start musikalisch umrahmte, trat visuell auf: "Ich bin ein Narr – holt mich hier raus", war eine nicht ganz ernst zu nehmende Videodokumentation über die Narrenfiguren und das Camp im Pfaffental. Star wurde Zunftmeister Christoph Moriz. Der Jugendclub zeigt danach „How Animals eat and drink“, den Vergleich wie Menschen und Tiere essen und trinken. Glitschig war es auf der Bühne mit einem Riesenhaufen Grasfrösche, der "Allefänzige Haufen" brachte den Froschgesang auf die Bühne.

Was passiert wenn die Oma im Hühnerstall Motorrad fährt? Dann fliegen die Federn. Der gemeinsame Auftritt von Hexen und Latscharis zeigte die lustige Tierparade und eben auch mit der Oma im Hühnerstall. Schweine, Ziegen, Pferde und Kühe und sonstiges Federvieh belagerte die Bühne. Schon seit vielen Jahren ist Christoph Moriz als Zunftmeisters Tante dabei und startet einen Angriff auf die Lachmuskeln nach dem anderen. Dabei gab es heuer aus ihrer Ehe mit Heinz schon so einiges zu berichten. Die Feuerwehr sucht Nachwuchs, die Durschdigen Männer in der Person der Trikefreunde hatten aber als Schlümpfe keine Lust zur Feuerwehr zu gehen, auf die Fragen nach Vater Abraham antworteten sie teilweise nicht ganz ernst gemeint. Forscher Konrad (Eva Stihl) begab sich auf Expedition und suchte seltene Tiere. Immer wenn Konrad auftauchte, waren die scheuen Tiere fort und kommen danach wieder als Chamäleons, hinter denen sich die Latscharis verbergen. Um sie zu fangen, griff Konrad zu einer List und köderte sie mit Sekt. Dies war der letzte Programmpunkt, nach dem Finale und der Polonaise durfte die Guggenmusik Kaputte 13 nicht fehlen.

Die Akteure

Die Mitwirkenden des Zunftabends sind bekannte Gruppen. Es sind der Allefänzige Haufen um Elvira Elsässer, die Hexen und Latscharis, die nicht nur mit dem Brauchtumstanz den Abend eröffnen, sondern gemeinsam und die Latscharis noch allein Programmpunkte beisteuern. Der Musikverein, Jugendclub sowie die "durschtigen Männer", hinter denen sich die Triker verbergen, gehören ebenso dazu, wie Zunftmeister Christoph Moriz als Zunftmeisters Tante und als Ansager Alex König und Thomas Lehmann. (ph)