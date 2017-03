Kirchen-Hausen Kirchen-Hausener Nein zur Schulaußenstelle

Ortschaftsrat spricht sich einstimmig dafür aus, dass Grundschule selbständig bleibt.

Der Ortschaftsrat hat am Donnerstagabend, wie bereits Leipferdingen zuvor, ebenfalls einstimmig dafür votiert, die örtliche Grundschule als selbständige Bildungseinrichtung weiterzuführen. Das Gremium entsprach damit im Wege der Anhörung nicht dem Vorschlag der Stadt, die Schule in eine Außenstelle umzuwandeln.

Ortsvorsteher Christoph Moriz erläuterte bis bisherige Entwicklung. Bereits im September 2015 war die Entwicklung der Schulen in der Region Geisingen Thema einer gemeinsamen Besprechung mit dem Schulamt. Dieser folgten weitere Beratungen. "Durch den bevorstehenden Eintritt der Rektorin Annemarie Mang in den Ruhestand besteht nun Handlungsbedarf", so Moriz. Bereits bis Ende März muss sich die Stadt gegenüber den Schulbehörden erklären, wie es weiter gehen soll. Falls sich der Gemeinderat, dem die abschließende Entscheidung obliegt, für eine gemeinsame Grundschule in der Raumschaft aussprechen sollte, würde die Konrektorenstelle an der Geisinger Schule wieder besetzt. „In der Situation gilt es, das Bestmögliche für die Schüler und die Eltern zu erreichen", so Moriz. Auch nach Rücksprache mit Mang sei es wichtig, vor Ort einen Ansprechpartner zu haben, um Probleme des Schulalltags besprechen zu können, was erfordere, dass der Kraft eine entsprechende Zahl von Verwaltungsstunden zur Verfügung stehe. Ob bei einer größeren Einheit bei dem Lehrermangel von einer besseren Lehrerversorgung ausgegangen werden könne, ließ Moriz offen. Eine Entscheidung ohne den Versuch die Selbständigkeit zu erhalten, sah er zumindest als kritisch an.

Bürgermeister Walter Hengstler unterstrich, dass es keineswegs Intention der Stadt sei, Schulen zu schließen, was auch bei einer Regelung Außenstellen keineswegs der Fall wäre. Man lege großen Wert auf eine zukunftsorientierte örtliche Lösung, wobei man in einer größeren Einheit, bei allen Veränderungen in der Schullandschaft, die größere Chance für die Zukunft sehe. Er verwies auf die anstehende Entscheidung im Gemeinderat auch mit Blick auf die Rektorenstelle an der Geisinger Schule.

In den Dialog einbezogen wurden auch die in der großen Zahl von Zuhörern anwesenden Lehrer und Schulleiter. Rektor Jürgen Tränkler informierte, dass eine Bewerberin für die Konrektorenstelle vorhanden sei, die zudem in Kirchen-Hausen wohnen würde. Aus dem Schulgeschehen berichtend, unterstrich Annemarie Mang die Bedeutung eines Ansprechpartners vor Ort.

In der sachlich verlaufenden Beratung beinhalteten alle Wortmeldungen aus dem Ortschaftsrat unisono das Verlangen, die Eigenständigkeit beizubehalten und für die Schule zu kämpfen. Argumentativ wurden unter anderem ein ausreichender örtlicher Kontakt zur Schulleitung , die Befürchtung eine Außenstelle würde schneller geschlossen als eine selbständige Schule, aber auch die Bedeutung einer Schule für die örtliche Infrastruktur ins Feld geführt mit dem Fazit, es zumindest zu versuchen, die Selbständigkeit zu erhalten, was auch in den Wortmeldungen aus der Elternschaft deutlich zum Ausdruck kam. Tränkler sicherte auf die Frage des Aulfinger Ortsvorstehers Uwe Fröhlin, die dortigen Kinder gehen in Kirchen-Hausen zur Schule, auch im Falle einer Außenstelle eine entsprechende Präsenz zu, allerdings mit weniger Verwaltungsstunden als bisher.